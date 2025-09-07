Ильхам Алиев российско-украинская война ЧМ-2026 крушение самолета AZAL
    В МИД Азербайджана поздравили Бразилию с национальным праздником

    Внешняя политика
    • 07 сентября, 2025
    • 12:35
    Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Бразилию с Днем независимости.

    Как передает Report, соответствующий пост размещен на странице внешнеполитического ведомства в соцсети Х.

    "Сердечно поздравляем правительство и народ Бразилии по случаю Дня независимости", - говорится в публикации.

