В МИД Азербайджана поздравили Бразилию с национальным праздником

Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Бразилию с Днем независимости.

Как передает Report, соответствующий пост размещен на странице внешнеполитического ведомства в соцсети Х.

"Сердечно поздравляем правительство и народ Бразилии по случаю Дня независимости", - говорится в публикации.