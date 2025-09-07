Azərbaycan XİN Braziliyanı təbrik edib
Xarici siyasət
- 07 sentyabr, 2025
- 12:33
Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Braziliyanı təbrik edib.
"Report" xəbər verir ki, bununla bağlı XİN sosial şəbəkə hesablarında paylaşım edib.
"Müstəqillik Günü münasibəti ilə Braziliya hökumətini və xalqını səmimi qəlbdən təbrik edirik!", - paylaşımda deyilir.
