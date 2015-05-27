​В Махачкале пройдет День Республики Азербайджана

Баку. 27 мая. REPORT.AZ/ Празднование Дня Республики Азербайджан состоится 28 мая на площадке перед Домом дружбы в Махачкале.

Как передает Report, об сообщили РИА «Дагестан» в учреждении.

Участниками мероприятия станут представители азербайджанской общины «Джаро-Белоканское землячество», местной национально-культурной автономии азербайджанцев, Азербайджанского драматического театра и Государственного ансамбля танца Дагестана «Каспий».

В программе – выступления самодеятельных и профессиональных творческих коллективов и народные гуляния. В открытии праздника примут участие министр по национальной политике Дагестана Татьяна Гамалей, руководитель местной национально-культурной автономии Азербайджанцев Ракиф Азизов.