Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30

    В Мадриде отметили День Победы Азербайджана

    Внешняя политика
    • 07 ноября, 2025
    • 10:33
    В Мадриде отметили День Победы Азербайджана

    В Мадриде при организации посольства Азербайджана в Испании состоялась концертная программа и прием, посвященные 8 Ноября - Дню Победы.

    Как сообщили Report в посольстве, в мероприятии приняли участие дипломаты Министерства иностранных дел, Европейского Союза и сотрудничества Испании, представители государственных структур, парламентарии, члены дипломатического корпуса и международных организаций, а также представители азербайджанской общины и гости.

    Посол Азербайджана в Испании Рамиз Гасанов заявил, что 8 ноября вошло в историю азербайджанского народа как день восстановления справедливости и обеспечения территориальной целостности страны.

    Он подчеркнул, что Азербайджан в соответствии с принципами международного права и резолюциями Совета безопасности ООН восстановил свой суверенитет и территориальную целостность, положив конец почти тридцатилетнему конфликту.

    Посол также отметил, что Совместное заявление и парафирование мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией 8 августа 2025 года стали важным шагом на пути к устойчивому миру в регионе.

    После официальной части мероприятие продолжилось концертной программой "Голос мира", в котором выступили заслуженный артист Азербайджана тарист Шахрияр Иманов и пианист, джазовый исполнитель и композитор Этибар Асадли.

    Мадрид День Победы Путь к Победе мероприятие Рамиз Гасанов
    Фото
    Madriddə Azərbaycanın Zəfər Günü qeyd olunub
    Фото
    Azerbaijan's Victory Day celebrated in Madrid with concert and reception

    Последние новости

    10:58

    Суммарный объем добычи нефти с месторождения "Чыраг" составил около 107 млн тонн

    Энергетика
    10:56

    Политпартии Азербайджана приняли совместное заявление по случаю 5-й годовщины Дня Победы

    Внутренняя политика
    10:54

    Казахстан и США разработают одно из крупнейших месторождений вольфрама в мире

    Другие страны
    10:44
    Фото

    Азербайджан и Саудовская Аравия подписали Исполнительную программу в сфере молодежи

    Индивидуальные
    10:44

    Президент Сербии в 2026 году планирует визит в Азербайджан

    Внешняя политика
    10:39

    ГУДП: В праздничные дни водителям рекомендуется заранее планировать маршруты поездок

    Внутренняя политика
    10:33
    Фото

    В Мадриде отметили День Победы Азербайджана

    Внешняя политика
    10:30

    Узбекистан намерен построить с SOCAR НПЗ в случае обнаружения запасов нефти в Устюртском регионе

    Другие
    10:21

    Шахбаз Шариф 7-8 ноября посетит Азербайджан

    Внешняя политика
    Лента новостей