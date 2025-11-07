В Мадриде отметили День Победы Азербайджана

В Мадриде при организации посольства Азербайджана в Испании состоялась концертная программа и прием, посвященные 8 Ноября - Дню Победы.

Как сообщили Report в посольстве, в мероприятии приняли участие дипломаты Министерства иностранных дел, Европейского Союза и сотрудничества Испании, представители государственных структур, парламентарии, члены дипломатического корпуса и международных организаций, а также представители азербайджанской общины и гости.

Посол Азербайджана в Испании Рамиз Гасанов заявил, что 8 ноября вошло в историю азербайджанского народа как день восстановления справедливости и обеспечения территориальной целостности страны.

Он подчеркнул, что Азербайджан в соответствии с принципами международного права и резолюциями Совета безопасности ООН восстановил свой суверенитет и территориальную целостность, положив конец почти тридцатилетнему конфликту.

Посол также отметил, что Совместное заявление и парафирование мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией 8 августа 2025 года стали важным шагом на пути к устойчивому миру в регионе.

После официальной части мероприятие продолжилось концертной программой "Голос мира", в котором выступили заслуженный артист Азербайджана тарист Шахрияр Иманов и пианист, джазовый исполнитель и композитор Этибар Асадли.