В Лондоне состоялся показ фильма "Сын" о Натиге Гасымове

В кинозале влиятельной Британской академии кино и телевизионных искусств (англ. The British Academy of Film and Television Arts - BAFTA) в Лондоне состоялся показ документального фильма "Сын", посвященного пропавшему без вести в ходе Первой Карабахской во

В кинозале влиятельной Британской академии кино и телевизионных искусств (англ. The British Academy of Film and Television Arts - BAFTA) в Лондоне состоялся показ документального фильма "Сын", посвященного пропавшему без вести в ходе Первой Карабахской войны азербайджанскому солдату Натигу Гасымову.

Об этом Report сообщили в посольстве Азербайджана в Великобритании.

В организованном Британской Европейско-Азербайджанской школой при поддержке посольства мероприятии приняли участие представители дипломатического корпуса, общественные и политические деятели, представители азербайджанской, турецкой и других общин, журналисты.

Посол Элин Сулейманов поблагодарил за вклад в создание фильма Фонд Гейдара Алиева, Издательский дом TEAS Press, исполнительного директора фильма Тале Гейдарова, а также преподавателей Британской европейской азербайджанской школы Сабину Ракчееву и Сабину Гулиеву за организацию вечера.

В своем выступлении дипломат подчеркнул, что храбрость, проявленная Натигом Гасымовым, является примером героизма, и фильм имеет большое значение для сохранения памяти о нем и донесения до мирового сообщества истины о Карабахской войне.

В то же время посол напомнил слова президента Азербайджана Ильхама Алиева о том, что мы должны закрыть страницу истории, связанную с конфликтом, и подчеркнул, что после освобождения наших земель от оккупации, возникла историческая возможность для установления мира между Азербайджаном и Арменией.

Затем выступил режиссер киноленты Каран Сингх. Он отметил, что фотографии находящегося в плену Натига Гасымова, сделанные итальянским фотографом и журналистом Энрико Сарци, оказали на него огромное впечатление и именно после этих фотографий возникла идея снять фильм. Режиссер также рассказал о процессе съемок и интервью, взятых у очевидцев тех событий.

Напомним, что Натиг Гасымов потерял во время боя шестерых товарищей по оружию, в течение пяти дней в полном окружении в одиночку держал оборону занятой позиции у албанской церкви. После того, как армяне пригрозили убить 22 заложников в Ходжалы, он принял решение сдаться.

Однако даже после этого Н.Гасымов не отдал врагу азербайджанский флаг. Согласно имеющимся данным, после длительных пыток Натиг Гасымов был убит в плену армянским военным преступником Виталием Баласаняном.