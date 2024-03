В Лондоне состоялся показ фильма "Сын" о Натиге Гасымове

В кинозале влиятельной Британской академии кино и телевизионных искусств (англ. The British Academy of Film and Television Arts - BAFTA) в Лондоне состоялся показ документального фильма "Сын", посвященного пропавшему без вести в ходе Первой Карабахской войны азербайджанскому солдату Натигу Гасымову. Об этом Report сообщили в посольстве Азербайджана в Великобритании. В организованном Британской Европейско-Азербайджанской школой при поддержке посольства мероприятии приняли участие представители дипломатического корпуса, общественные и политические деятели, представители азербайджанской, турецкой и других общин, журналисты. Посол Элин Сулейманов поблагодарил за вклад в создание фильма Фонд Гейдара Алиева, Издательский дом TEAS Press, исполнительного директора фильма Тале Гейдарова, а также преподавателей Британской европейской азербайджанской школы Сабину Ракчееву и Сабину Гулиеву за организацию вечера. В своем выступлении дипломат подчеркнул, что храбрость, проявленная Натигом Гасымовым, является примером героизма, и фильм имеет большое значение для сохранения памяти о нем и донесения до мирового сообщества истины о Карабахской войне. В то же время посол напомнил слова президента Азербайджана Ильхама Алиева о том, что мы должны закрыть страницу истории, связанную с конфликтом, и подчеркнул, что после освобождения наших земель от оккупации, возникла историческая возможность для установления мира между Азербайджаном и Арменией. Затем выступил режиссер киноленты Каран Сингх. Он отметил, что фотографии находящегося в плену Натига Гасымова, сделанные итальянским фотографом и журналистом Энрико Сарци, оказали на него огромное впечатление и именно после этих фотографий возникла идея снять фильм. Режиссер также рассказал о процессе съемок и интервью, взятых у очевидцев тех событий. Напомним, что Натиг Гасымов потерял во время боя шестерых товарищей по оружию, в течение пяти дней в полном окружении в одиночку держал оборону занятой позиции у албанской церкви. После того, как армяне пригрозили убить 22 заложников в Ходжалы, он принял решение сдаться. Однако даже после этого Н.Гасымов не отдал врагу азербайджанский флаг. Согласно имеющимся данным, после длительных пыток Натиг Гасымов был убит в плену армянским военным преступником Виталием Баласаняном.