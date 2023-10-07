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Госкомиссия: Натиг Гасымов, вероятно, похоронен в Ходжалинском районе

Госкомиссия: Натиг Гасымов, вероятно, похоронен в Ходжалинском районе Пропавший во время Первой Карабахской войны Натиг Гасымов, вероятно, похоронен на территории в Ходжалинского района.
Внутренняя политика
7 октября 2023 г. 14:53
Госкомиссия: Натиг Гасымов, вероятно, похоронен в Ходжалинском районе

Пропавший во время Первой Карабахской войны Натиг Гасымов, вероятно, похоронен на территории Ходжалинского района.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении, распространенном Государственной комиссией по делам пленных и пропавших без вести, взятых в заложники граждан.

В госкомиссии отметили, что Натиг Гасымов родился в 1971 году в селе Кичик Гарамурад Гедабейского района Азербайджана. В 1991 году он добровольно записался в батальон «"Гарабаг шахинлери" ("Карабахские соколы"), сформированный в Агдамском районе и принимал участие в боях за защиту родных земель. 12 марта 1992 года попал в плен к армянским военнослужащим в ходе боев в направлении села Пирлер (Храморт) Ходжалинского района.

Как известно, армянская сторона вопреки нормам гуманитарного права скрывает информацию о местах захоронения азербайджанцев, пропавших без вести в Первой Карабахской войне, в том числе Натига Гасымова.

Государственная комиссия продолжает поиски всех граждан, пропавших без вести в Первой Карабахской войне, в том числе и Натига Гасымова. К сожалению, информации о месте его захоронения нет. Однако можно предположить, что его тело было захоронено на территории Ходжалинского района (бывший Аскеран).

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Версия на азербайджанском языке ФотоDövlət Komitəsi: "I Qarabağ müharibəsində itkin düşmüş Natiq Qasımovun keçmiş Əsgəranda dəfn edildiyi ehtimal olunur"

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