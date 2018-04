В книге, изданной в Великобритании, говорится об успехах Азербайджана

Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ В изданной в Великобритании книге говорится об успехах, достигнутых Азербайджаном под руководством президента Ильхама Алиева.

Как сообщает Report, книга под названием "Celebrating The Vision And Leadership Of The President Of Azerbaijan His Excellency Ilham Aliyev And The Future Success Of The Republic Of Azerbaijan", подготовленная британской компанией Brooklands New Media на основе заключений и рекомендаций отдела внешних связей Администрации президента Азербайджанской Республики, вышла в свет именно в эти дни.

Это издание, отражающее объективный взгляд на путь развития Азербайджана за 25-летний период его независимости, особенно привлекает внимание к успехам, достигнутым в период президентства главы государства Ильхама Алиева. В книге великий лидер азербайджанского народа Гейдар Алиев по праву характеризуется как лидер, который создал современный независимый Азербайджан, сформировал его национальный характер и вывел на путь стремительного социально-экономического развития.

Отображая успехи Азербайджана, достигнутые с 2003 года по сегодняшний день в области политики, экономики, энергетики, а также в социальной, культурной, спортивной и в других сферах, авторы детально комментируют стратегические шаги, предпринятые президентом Ильхамом Алиевым по развитию страны, и принятые им решения.

Книга, экземпляры которой компания отправит лидерам различных политических и бизнес-кругов мира, сыграет роль важного источника с точки зрения пропаганды пути развития Азербайджана на международной арене.