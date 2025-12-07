Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    В Китае проведено заседание в рамках подготовки к XIII Глобальному Бакинскому форуму

    Внешняя политика
    • 07 декабря, 2025
    • 15:28
    Международный центр Низами Гянджеви провел в китайском городе Гуанчжоу заседание в рамках подготовки к XIII Глобальному Бакинскому форуму, который будет организован в марте 2026 года.

    Как передает Report, на заседании состоялся обмен мнениями относительно концептуальной рамки форума, основных тем и привлечения международных партнёров.

    В заседании приняли участие члены Правления Центра. В ходе обсуждений глобальная безопасность, устойчивое развитие, экономическая трансформация и влияние технологических изменений были определены в качестве приоритетных направлений форума.

    Также было отмечено, что в рамках форума планируется проведение высокоуровневых совместных панелей с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), Конференцией ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) и Международным союзом электросвязи (МСЭ), а также усиление сотрудничества с ними.

    Помимо этого, сообщалось, что в рамках форума предусмотрено проведение побочных мероприятий (side events) совместно с Всемирной академией искусств и наук (WAAS) и журналом The Economist.

    На заседании также обсуждалось участие и поддержка Центра на XIII Всемирном форуме городского развития (WUF13), который пройдет в Баку, а также сотрудничество с UN-HABITAT в этом направлении.

    Было отмечено, что следующее подготовительное заседание состоится в городе Эр-Рияд, Королевство Саудовская Аравия.

