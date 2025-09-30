В Киеве обсудили возможности партнерства с Азербайджаном в строительстве ГЭС
Внешняя политика
- 30 сентября, 2025
- 12:56
В Киеве состоялся круглый стол "Азербайджан–Украина: новые возможности партнерства в строительстве ГЭС и возобновляемой энергетике".
Как передает Report, об этом написал посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев в соцсети Х.
В мероприятии приняли участие представители государственных структур, эксперты энергетической сферы, а также руководители профильных компаний.
Украинская сторона выразила признательность Азербайджану за поддержку энергосистемы страны в условиях российских атак, отметил дипломат.
