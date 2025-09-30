Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025

    В Киеве обсудили возможности партнерства с Азербайджаном в строительстве ГЭС

    Внешняя политика
    • 30 сентября, 2025
    • 12:56
    В Киеве обсудили возможности партнерства с Азербайджаном в строительстве ГЭС

    В Киеве состоялся круглый стол "Азербайджан–Украина: новые возможности партнерства в строительстве ГЭС и возобновляемой энергетике".

    Как передает Report, об этом написал посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев в соцсети Х.

    В мероприятии приняли участие представители государственных структур, эксперты энергетической сферы, а также руководители профильных компаний.

    Украинская сторона выразила признательность Азербайджану за поддержку энергосистемы страны в условиях российских атак, отметил дипломат.

    Юрий Гусев Украина Азербайджан сотрудничество энергетика ГЭС
    Kiyevdə Azərbaycanla SES tikintisində tərəfdaşlıq imkanları müzakirə edilib

    Последние новости

    13:43
    Фото

    Али Асадов принял участие во встрече членов Совета глав правительств СНГ с Лукашенко

    Внешняя политика
    13:40

    Армения надеется на реализацию сторонами плана Трампа по Газе

    В регионе
    13:40
    Фото

    В рамках Азербайджано-узбекского медиафорума прошли обсуждения по этической ответственности

    Медиа
    13:39

    Посол Бразилии: Мы ожидаем участия президента Ильхама Алиева на конференции COP30

    COP29
    13:37

    Стубб: Финляндия окажет содействие Дании в защите воздушного пространства

    Другие страны
    13:34

    Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ останется на большей части территории Газы

    Другие страны
    13:30

    Президент и первый вице-президент направили венок на церемонию прощания с Джабиром Имановым

    Kультурная политика
    13:28
    Фото

    Сборная Азербайджана по човгану одержала вторую победу на III Играх СНГ

    Командные
    13:24

    Азербайджан расширяет доступ к медстрахованию для заключенных-иностранцев

    Милли Меджлис
    Лента новостей