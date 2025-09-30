В Киеве обсудили возможности партнерства с Азербайджаном в строительстве ГЭС

В Киеве состоялся круглый стол "Азербайджан–Украина: новые возможности партнерства в строительстве ГЭС и возобновляемой энергетике".

Как передает Report, об этом написал посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев в соцсети Х.

В мероприятии приняли участие представители государственных структур, эксперты энергетической сферы, а также руководители профильных компаний.

Украинская сторона выразила признательность Азербайджану за поддержку энергосистемы страны в условиях российских атак, отметил дипломат.