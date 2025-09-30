İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025

    Kiyevdə Azərbaycanla SES tikintisində tərəfdaşlıq imkanları müzakirə edilib

    Xarici siyasət
    • 30 sentyabr, 2025
    • 13:16
    Kiyevdə Azərbaycanla SES tikintisində tərəfdaşlıq imkanları müzakirə edilib

    Kiyevdə "Azərbaycan-Ukrayna: SES tikintisi və bərpa olunan enerji sahəsində tərəfdaşlığın yeni imkanları" mövzusunda dəyirmi masa keçirilib.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Ukraynanın Azərbaycandakı səfiri Yuri Qusev X sosial şəbəkəsində yazıb.

    Tədbirdə dövlət qurumlarının nümayəndələri, enerji sahəsinin ekspertləri, həmçinin profil şirkətlərin rəhbərləri iştirak ediblər.

    Diplomat qeyd edib ki, Ukrayna tərəfi Rusiya hücumları şəraitində ölkənin enerji sistemini dəstəklədiyinə görə Azərbaycana təşəkkürünü bildirib.

    Yuri Qusev Ukrayna Azərbaycan Su Elektrik Stansiyası
    В Киеве обсудили возможности партнерства с Азербайджаном в строительстве ГЭС

    Son xəbərlər

    13:31
    Foto

    Əli Əsədov MDB Hökumət Başçıları Şurası üzvlərinin Lukaşenko ilə görüşündə iştirak edib

    Xarici siyasət
    13:25

    Prezident və Birinci vitse-prezident Cabir İmanovun vida mərasiminə əklil göndərib

    Mədəniyyət siyasəti
    13:24

    Türkiyə yığmasının üzvü: "III MDB Oyunlarında çövkən yarışının favoriti Azərbaycandır"

    Komanda
    13:23

    Əcnəbi və vətəndaşlığı olmayan məhkumların icbari tibbi sığortadan yararlanma təklifi I oxunuşda qəbul edilib

    Milli Məclis
    13:21

    Braziliya səfiri: Prezident İlham Əliyevin COP30-da iştirakını gözləyirik

    COP29
    13:19

    Natalya Moçu: Bakı rəqəmsal inkişaf məsələlərinin müzakirəsi üçün platformaya çevriləcək

    İnfrastruktur
    13:18

    Siyavuş Novruzov: İcbari tibbi sığortanın sənədləşmə prosesi sadələşdirilməlidir

    Daxili siyasət
    13:18
    Foto

    Lütfi Zadənin çalışdığı Berkli Universitetində inkişaf və sülh mərkəzi yaradılıb

    Elm və təhsil
    13:16

    Kiyevdə Azərbaycanla SES tikintisində tərəfdaşlıq imkanları müzakirə edilib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti