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В Киеве посетили памятник Гейдару Алиеву

В Киеве посетили памятник Гейдару Алиеву В Украине по случаю 98-й годовщины со дня рождения общенационального лидера состоялось мероприятие
Внешняя политика
10 мая 2021 г. 14:02
В Киеве посетили памятник Гейдару Алиеву

В Украине по случаю 98-й годовщины со дня рождения Гейдара Алиева состоялось мероприятие у памятника общенациональному лидеру, расположенному в киевском парке и носящем его имя.

Как передает восточно-европейское бюро Report, посол Азербайджана в Украине Эльмира Ахундова, руководство SOCAR Energy Ukraine, руководители диаспор, активисты, дипломаты возложили венки и цветы к памятнику Гейдара Алиева.

Выступив с речью, посол Эльмира Ахундова отметила, что сегодня азербайджанцы, проживающие на Украине, отмечают 98-ю годовщину со дня рождения общенационального лидера с особой гордостью, как дети страны-победителя: “Потому что 44-дневная Отечественная война завершилась славной победой, отважная азербайджанская армия под руководством победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева освободила Карабах. Гейдар Алиев спас Азербайджан от потери независимости, создал государственность, создал сильную систему управления, обеспечивающую устойчивое развитие нашей страны. Его заслуги перед азербайджанским народом достойны самой высокой оценки. Сегодня Азербайджан динамично развивается, имеет большой авторитет. Наследие, оставленное нам Гейдаром Алиевым, успешно продолжается президентом Ильхамом Алиевым", - заявила посол.

Выступившие на мероприятии председатель Конгресса азербайджанцев Киева Олег Крапивин, председатель Объединенного конгресса азербайджанцев Украины Ровшан Тагиев, доктор юридических наук Ариф Гулиев, молодой азербайджанский активист Джалал Гусейнов и другие рассказали о заслугах общенационального лидера перед азербайджанским государством и народом.

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Версия на азербайджанском языке ФотоKiyevdə Heydər Əliyevin abidəsi ziyarət edilib

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