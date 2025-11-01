В Кении при поддержке Азербайджана открылся Центр молодежного лидерства и инноваций

Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Внешняя политика
    • 01 ноября, 2025
    • 16:19
    При поддержке Азербайджанского агентства помощи международному развитию (AIDA) в столице Кении Найроби начал деятельность Центр молодежного лидерства и инноваций.

    Об этом Report сообщили в посольстве Азербайджана в Кении.

    Центр направлен на повышение навыков молодежи и их роли в обществе, развитие лидерских качеств, повышение потенциала для построения успешной карьеры.

    В церемонии открытия центра приняли участие инициатор проекта, основатель общественного объединение "Международная молодежная сеть", дочь президента Кении Шарлин Руто, директор AIDA Эльмеддин Мехтиев, посол Азербайджана в Кении Султан Гаджиев, а также общественные деятели и представители молодежи.

    На мероприятии отмечено, что, помимо проектов, реализуемых по линии AIDA, Азербайджан также оказал техническую помощь средней школе в Найроби и неонатальным отделениям нескольких больниц страны в рамках проекта Фонда Гейдара Алиева "Развитие образования и культуры в странах Африки".

    В ходе визита азербайджанская делегация провела ряд двусторонних встреч и обсудила возможности дальнейшего сотрудничества в различных сферах, в том числе в гуманитарной.

