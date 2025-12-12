В Казахстане почтили память общенационального лидера Азербайджана

В посольстве Азербайджана в Казахстане состоялось мероприятие, приуроченное ко Дню памяти общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как передает казахстанское бюро Report, мероприятие началось с возложения цветов к бюсту общенационального лидера, установленному в здании посольства. Память выдающегося государственного деятеля почтили минутой молчания.

Посол Азербайджана в Казахстане Агалар Атамогланов, выступая на мероприятии, отметил роль Гейдара Алиева в восстановлении стабильности и государственности Азербайджана в сложный период политического и социально-экономического кризиса, а также в условиях вооруженного конфликта.

Он подчеркнул, что стратегической целью общенационального лидера являлось освобождение оккупированных территорий страны: "Именно заложенный им политический курс стал основой формирования современного азербайджанского государства и последующих достижений, включая восстановление территориальной целостности Азербайджана".