Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет День памяти Гейдара Алиева
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет День памяти Гейдара Алиева

    В Казахстане почтили память общенационального лидера Азербайджана

    Внешняя политика
    • 12 декабря, 2025
    • 13:06
    В Казахстане почтили память общенационального лидера Азербайджана

    В посольстве Азербайджана в Казахстане состоялось мероприятие, приуроченное ко Дню памяти общенационального лидера Гейдара Алиева.

    Как передает казахстанское бюро Report, мероприятие началось с возложения цветов к бюсту общенационального лидера, установленному в здании посольства. Память выдающегося государственного деятеля почтили минутой молчания.

    Посол Азербайджана в Казахстане Агалар Атамогланов, выступая на мероприятии, отметил роль Гейдара Алиева в восстановлении стабильности и государственности Азербайджана в сложный период политического и социально-экономического кризиса, а также в условиях вооруженного конфликта.

    Он подчеркнул, что стратегической целью общенационального лидера являлось освобождение оккупированных территорий страны: "Именно заложенный им политический курс стал основой формирования современного азербайджанского государства и последующих достижений, включая восстановление территориальной целостности Азербайджана".

    Азербайджан Казахстан Гейдар Алиев День памяти Гейдара Алиева посольство Агалар Атамогланов
    Elvis

    Последние новости

    13:24

    В Азербайджане сократилось число браков и разводов

    Внутренняя политика
    13:24

    Путин и Пезешкиан обсудили развитие двусторонних связей между РФ и Ираном

    В регионе
    13:20

    Мехрибан Алиева поделилась публикацией о посещении могилы Гейдара Алиева

    Внутренняя политика
    13:14

    За 10 месяцев в Азербайджане зарегистрировано почти 50 тыс. смертей

    Происшествия
    13:12

    Завтра в Баку и на Абшероне ожидается до 13 градусов тепла

    Экология
    13:11

    Аграрный сектор в Азербайджане вырос на 1%

    АПК
    13:10

    Объявлена численность населения Азербайджана

    Социальная защита
    13:09

    В Таиланде могут назначить всеобщие выборы на 8 февраля

    Другие страны
    13:08

    Доходы населения Азербайджана выросли на 8%

    Финансы
    Лента новостей