В канадском городе Торонто подняли флаг Азербайджана

По случаю 28 Мая - Дня независимости перед зданием мэрии в канадском городе Торонто был поднят государственный флаг Азербайджана.

По случаю 28 Мая - Дня независимости перед зданием мэрии в канадском городе Торонто был поднят государственный флаг Азербайджана.

Как передает североамериканское бюро Report , в церемонии, организованной Сетью азербайджанцев Канады (NAC) и азербайджанской общиной Торонто, приняли участие члены канадского парламента, дипломаты, сенаторы и представители общин дружественных и братских стран.

На торжественной церемонии, организованной в центре города, под звуки государственного гимна Азербайджана в исполнении учащихся действующей в Канаде азербайджанской школы в воздух был поднят наш трехцветный флаг.

Выступивший на церемонии председатель Сети азербайджанцев Канады Анар Джахангирли дал гостям обширную информацию об истории Азербайджанской Демократической Республики, первого светского демократического государства на мусульманском Востоке, образованного 28 мая 1918 года. Он отметил, что в самый трудный период истории, 105 лет назад, Азербайджану удалось сыграть роль маяка мусульманского Востока своими демократическими реформами.

На церемонии также выступил член правящей Либеральной партии Канады и представитель министра иностранных дел в парламенте Роб Олифант. Он поздравил всех азербайджанцев с историческим днем. Он передал азербайджанской общине приветствия премьер-министра Канады Джастина Трюдо и министра иностранных дел Мелани Жоли. Дипломат отметил, что азербайджанцы, проживающие в Торонто, активно участвуют в социально-общественной, политической и культурной жизни города.

На мероприятии далее выступил кандидат на пост мэра Торонто Энтони Фьюри. Он сказал, что горд стать свидетелем исторического дня азербайджанской общины.