В Измире почтили память Гейдара Алиева

На площади Алиага в Измире почтили память общенационального лидера Гейдара Алиева.

На площади Алиага в Измире почтили память общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает турецкое бюро Report, выступивший на церемонии посол Азербайджана в Турции Рашад Мамедов отметил, что совместные транснациональные проекты создают новые возможности для всего региона.

В мероприятии также приняли участие мэр Измира Джемиль Тугай, заместитель губернатора Измира Камиль Кётен, главный исполнительный директор SOCAR Turkey Эльчин Ибадов и др.

После выступлений состоялось открытие бюстов общенационального лидера Гейдара Алиева и основателя Турции Мустафы Кемаля Ататюрка.

В завершение мероприятия была представлена фотовыставка, посвященная жизни и деятельности Гейдара Алиева.