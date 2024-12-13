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В Измире почтили память Гейдара Алиева

В Измире почтили память Гейдара Алиева На площади Алиага в Измире почтили память общенационального лидера Гейдара Алиева.
Внешняя политика
13 декабря 2024 г. 13:26
В Измире почтили память Гейдара Алиева

На площади Алиага в Измире почтили память общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает турецкое бюро Report, выступивший на церемонии посол Азербайджана в Турции Рашад Мамедов отметил, что совместные транснациональные проекты создают новые возможности для всего региона.

В мероприятии также приняли участие мэр Измира Джемиль Тугай, заместитель губернатора Измира Камиль Кётен, главный исполнительный директор SOCAR Turkey Эльчин Ибадов и др.

После выступлений состоялось открытие бюстов общенационального лидера Гейдара Алиева и основателя Турции Мустафы Кемаля Ататюрка.

В завершение мероприятия была представлена фотовыставка, посвященная жизни и деятельности Гейдара Алиева.

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Версия на английском языке Heydar Aliyev's memory honored in Izmir
Версия на азербайджанском языке İzmirin Aliağa meydanında Heydər Əliyevin xatirəsi yad edilib

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