В Гяндже отметили национальный день Турецкой Республики
Внешняя политика
- 29 октября, 2025
- 19:41
В Гяндже отметили 102-ю годовщину основания Турецкой Республики.
Как сообщает западное бюро Report, в связи с этим в Генеральном консульстве Турции в Гяндже было проведено официальное мероприятие.
В мероприятии приняли участие генеральный консул Реджеп Озтоп, представители городской исполнительной власти, руководители различных учреждений и организаций, представители общественности.
В 1925 году Великое национальное собрание Турции приняло закон, который официально закрепил 29 октября как национальный праздник - День Республики, в честь провозглашения Турецкой Республики 29 октября 1923 года. Этот день отмечается как главная годовщина основания Турецкого государства.
Последние новости
20:27
Ильхам Алиев: Азербайджан продолжит прилагать усилия для обеспечения устойчивого мира в регионеВнешняя политика
20:27
Катар взаимодействует с США и Ираном для возобновления ядерных переговоровДругие страны
20:21
Билал Эрдоган находится с визитом в АзербайджанеВнешняя политика
20:19
Посол Турции: Мир в регионе принесет пользу всему международному сообществуВнешняя политика
20:15
Фото
Президент Ильхам Алиев принял председателя Федерального национального совета ОАЭВнешняя политика
20:08
Фото
В Тбилиси отметили 102-ю годовщину основания Турецкой РеспубликиВ регионе
20:07
ЦАХАЛ снова нанес удар по сектору ГазаДругие страны
20:01
Сахиба Гафарова: Турция поддерживает Азербайджан в восстановлении КарабахаВнешняя политика
19:52