В Гяндже отметили национальный день Турецкой Республики

В Гяндже отметили 102-ю годовщину основания Турецкой Республики.

Как сообщает западное бюро Report, в связи с этим в Генеральном консульстве Турции в Гяндже было проведено официальное мероприятие.

В мероприятии приняли участие генеральный консул Реджеп Озтоп, представители городской исполнительной власти, руководители различных учреждений и организаций, представители общественности.

В 1925 году Великое национальное собрание Турции приняло закон, который официально закрепил 29 октября как национальный праздник - День Республики, в честь провозглашения Турецкой Республики 29 октября 1923 года. Этот день отмечается как главная годовщина основания Турецкого государства.