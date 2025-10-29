Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    В Гяндже отметили национальный день Турецкой Республики

    Внешняя политика
    • 29 октября, 2025
    • 19:41
    В Гяндже отметили национальный день Турецкой Республики

    В Гяндже отметили 102-ю годовщину основания Турецкой Республики.

    Как сообщает западное бюро Report, в связи с этим в Генеральном консульстве Турции в Гяндже было проведено официальное мероприятие.

    В мероприятии приняли участие генеральный консул Реджеп Озтоп, представители городской исполнительной власти, руководители различных учреждений и организаций, представители общественности.

    В 1925 году Великое национальное собрание Турции приняло закон, который официально закрепил 29 октября как национальный праздник - День Республики, в честь провозглашения Турецкой Республики 29 октября 1923 года. Этот день отмечается как главная годовщина основания Турецкого государства.

