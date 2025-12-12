Кыргызстан предложил Турции сотрудничество в угольной отрасли

Кыргызстан намерен расширить энергетическое сотрудничество с Турцией и предлагает Анкаре рассмотреть совместные проекты в угольной сфере.

Как передает Report со ссылкой на министерство энергетики Кыргызстана, это обсуждалось на встрече между министром энергетики Кыргызстана Таалайбек Ибраевым с министром энергетики Турции Алпарсланом Байрактаром в Стамбуле.

Ибраев подчеркнул, что Кыргызстан обладает значительным потенциалом в сфере гидроэнергетики, солнечных, ветровых и биоэнергетических ресурсов, а также располагает высококачественными запасами угля, которые могут представлять интерес для Турции.

Байрактар, в свою очередь, выразил готовность рассмотреть возможные проекты при наличии благоприятной логистики и экономической целесообразности.

Стороны также обсудили планы по развитию двустороннего сотрудничества в энергетике и реализации крупных проектов. По итогам встречи министры подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем углублении партнерства.