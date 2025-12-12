Кыргызстан предложил Турции сотрудничество в угольной отрасли
- 12 декабря, 2025
- 15:00
Кыргызстан намерен расширить энергетическое сотрудничество с Турцией и предлагает Анкаре рассмотреть совместные проекты в угольной сфере.
Как передает Report со ссылкой на министерство энергетики Кыргызстана, это обсуждалось на встрече между министром энергетики Кыргызстана Таалайбек Ибраевым с министром энергетики Турции Алпарсланом Байрактаром в Стамбуле.
Ибраев подчеркнул, что Кыргызстан обладает значительным потенциалом в сфере гидроэнергетики, солнечных, ветровых и биоэнергетических ресурсов, а также располагает высококачественными запасами угля, которые могут представлять интерес для Турции.
Байрактар, в свою очередь, выразил готовность рассмотреть возможные проекты при наличии благоприятной логистики и экономической целесообразности.
Стороны также обсудили планы по развитию двустороннего сотрудничества в энергетике и реализации крупных проектов. По итогам встречи министры подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем углублении партнерства.