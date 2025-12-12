Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет День памяти Гейдара Алиева
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет День памяти Гейдара Алиева

    Кыргызстан предложил Турции сотрудничество в угольной отрасли

    В регионе
    • 12 декабря, 2025
    • 15:00
    Кыргызстан предложил Турции сотрудничество в угольной отрасли

    Кыргызстан намерен расширить энергетическое сотрудничество с Турцией и предлагает Анкаре рассмотреть совместные проекты в угольной сфере.

    Как передает Report со ссылкой на министерство энергетики Кыргызстана, это обсуждалось на встрече между министром энергетики Кыргызстана Таалайбек Ибраевым с министром энергетики Турции Алпарсланом Байрактаром в Стамбуле.

    Ибраев подчеркнул, что Кыргызстан обладает значительным потенциалом в сфере гидроэнергетики, солнечных, ветровых и биоэнергетических ресурсов, а также располагает высококачественными запасами угля, которые могут представлять интерес для Турции.

    Байрактар, в свою очередь, выразил готовность рассмотреть возможные проекты при наличии благоприятной логистики и экономической целесообразности.

    Стороны также обсудили планы по развитию двустороннего сотрудничества в энергетике и реализации крупных проектов. По итогам встречи министры подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем углублении партнерства.

    Кыргызстан Турция уголь Таалайбек Ибраев Алпарслан Байрактар угольная отрасль
    Elvis

    Последние новости

    15:43

    Песков: Путин и Эрдоган обсудили региональные и международные вопросы

    В регионе
    15:39

    Грузоперевозки в Азербайджане за 11 месяцев увеличились на 2%

    Инфраструктура
    15:37

    В Исламабаде почтили память Гейдара Алиева благотворительной акцией

    Внешняя политика
    15:29

    Премьер Пакистана присоединился к беседе Путина и Эрдогана - ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    15:28

    Осмотр Зодского месторождения: Армения не ведет каких-либо работ по добыче или эксплуатации

    Внешняя политика
    15:26

    МВД Камбоджи: В конфликте на границе с Таиландом погибли свыше 10 человек

    Другие страны
    15:15

    Власти США намерены присвоить вакцинам от COVID-19 самый высокий уровень опасности

    Здоровье
    15:15

    В Азербайджане производство дизельного топлива увеличилось на 18,4%

    Энергетика
    15:03

    Обнародован объем производства метанола в Азербайджане за 11 месяцев

    Энергетика
    Лента новостей