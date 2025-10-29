İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi

    Gəncədə Türkiyənin Cümhuriyyət Günü qeyd edilib

    Xarici siyasət
    • 29 oktyabr, 2025
    • 19:31
    Gəncədə Türkiyənin Cümhuriyyət Günü qeyd edilib

    Gəncə şəhərində Türkiyə Cümhuriyyətinin yaranmasının 102-ci ildönümü qeyd olunub.

    "Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, bu münasibətlə Türkiyənin Gəncə şəhərindəki Baş Konsulluğunun təşkilatçılığı ilə rəsmi tədbir keçirilib.

    Tədbirdə baş konsul Rəcəb Oztop, şəhər rəsmiləri, müxtəlif idarə və təşkilatların rəhbərləri, ictimaiyyət nümayəndələri iştirak ediblər.

    Çıxışlar zamanı Türkiyə Cümhuriyyətinin yaranma tarixindən və Azərbaycan-Türkiyə qardaşlığından bəhs edilib.

    Qeyd edək ki, 1923-cü il oktyabrın 29-da Türkiyə Böyük Millət Məclisi Cümhuriyyəti elan edib və 1925-ci ildə bu günün Türkiyə dövlətinin yaranması günü kimi qeyd olunması barədə qanun qəbul edilib.

    Gəncə Türkiyə Cümhuriyyəti
    Foto
    В Гяндже отметили национальный день Турецкой Республики

    Son xəbərlər

    20:26

    İsrail yenidən Qəzza zolağına zərbə endirib

    Digər ölkələr
    20:25

    İlham Əliyev: Azərbaycan regionda davamlı sülhün təmin olunması istiqamətində səylərini davam etdirəcək

    Xarici siyasət
    20:20

    Birol Akgün: Türkiyə Qərb dünyasının güclü tərəfdaşıdır

    Xarici siyasət
    20:12
    Foto

    Prezident İlham Əliyev Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri Federal Milli Şurasının sədrini qəbul edib

    Xarici siyasət
    20:12

    Avropa Kosmik Agentliyi hərbi peyk şəbəkəsinin yaradılması üçün 1 milyard avro tələb edəcək

    Digər ölkələr
    20:10

    Qriqoryan: TRIPP regionda sülhün və sabitliyin möhkəmləndirilməsi üçün vacibdir

    Region
    20:09

    KİV: Tramp Orbanla noyabrın 8-də görüşməyi planlaşdırır

    Digər ölkələr
    20:06

    Bilal Ərdoğan Azərbaycanda səfərdədir

    Xarici siyasət
    20:00

    Türkiyə səfiri: Regionda qurulacaq sülhdən bütün dünya qazanacaq

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti