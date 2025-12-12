Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет День памяти Гейдара Алиева
    В Азербайджане производство дизельного топлива увеличилось на 18,4%

    Энергетика
    • 12 декабря, 2025
    • 15:15
    В Азербайджане за январь-ноябрь текущего года произведено 2 млн 329,1 тыс. тонн дизельного топлива, что на 18,4% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

    Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, общая стоимость производства нефтепродуктов в Азербайджане за отчетный период составила 5 млрд 12,8 млн манатов, что на 9,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    В январе-ноябре текущего года в стране произведено 58,7 тыс. тонн мазута, что в 2,4 раза выше, чем за аналогичный период 2024 года.

    За этот период в Азербайджане произведено 1 млрд 342,2 тыс. тонн автомобильного бензина, что на 10,9% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

    За отчетный период произведено 32,8 тыс. тонн смазочных масел и 225,6 тыс. тонн нефтяного битума, что соответственно на 48,3% и 5,1% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    Также за отчетный период страна произвела 206,7 тыс. тонн сжиженных газов (+24,3%), 634,4 тыс. тонн авиакеросина (+14,3%) и 218,6 тыс. тонн нефтяного кокса (+25,8%).

