Власти США намерены присвоить вакцинам от COVID-19 самый высокий уровень опасности
Здоровье
- 12 декабря, 2025
- 15:15
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) намерено размещать на вакцинах от COVID-19 предупреждение типа "черный ящик", что означает самый высокий уровень опасности.
Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.
"Черная ящик" - это наиболее серьезный тип предупреждения, в котором указываются основные риски, такие как побочные эффекты и ограничения.
Также отмечается, что план по размещению предупреждений на упаковках вакцин от COVID-19 координирует Винай Прасад, главный медицинский и научный сотрудник FDA и директор Центра оценки и исследований биологических препаратов этого агентства.
Издание отмечает, что план еще не утвержден и может измениться.
Последние новости
15:49
Йозеф Храбина: Азербайджан и Словакия могут создать совместные оборонные предприятияВнешняя политика
15:49
В Азербайджане объем ж/д грузоперевозок за 11 месяцев составил около 17 млн тоннИнфраструктура
15:43
Песков: Путин и Эрдоган обсудили региональные и международные вопросыВ регионе
15:39
Грузоперевозки в Азербайджане за 11 месяцев увеличились на 2%Инфраструктура
15:37
В Исламабаде почтили память Гейдара Алиева благотворительной акциейВнешняя политика
15:29
Премьер Пакистана присоединился к беседе Путина и Эрдогана - ОБНОВЛЕНОВ регионе
15:28
Осмотр Зодского месторождения: Армения не ведет каких-либо работ по добыче или эксплуатацииВнешняя политика
15:26
МВД Камбоджи: В конфликте на границе с Таиландом погибли свыше 10 человекДругие страны
15:15