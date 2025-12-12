Власти США намерены присвоить вакцинам от COVID-19 самый высокий уровень опасности

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) намерено размещать на вакцинах от COVID-19 предупреждение типа "черный ящик", что означает самый высокий уровень опасности.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

"Черная ящик" - это наиболее серьезный тип предупреждения, в котором указываются основные риски, такие как побочные эффекты и ограничения.

Также отмечается, что план по размещению предупреждений на упаковках вакцин от COVID-19 координирует Винай Прасад, главный медицинский и научный сотрудник FDA и директор Центра оценки и исследований биологических препаратов этого агентства.

Издание отмечает, что план еще не утвержден и может измениться.