    Власти США намерены присвоить вакцинам от COVID-19 самый высокий уровень опасности

    12 декабря, 2025
    15:15
    Власти США намерены присвоить вакцинам от COVID-19 самый высокий уровень опасности

    Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) намерено размещать на вакцинах от COVID-19 предупреждение типа "черный ящик", что означает самый высокий уровень опасности.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

    "Черная ящик" - это наиболее серьезный тип предупреждения, в котором указываются основные риски, такие как побочные эффекты и ограничения.

    Также отмечается, что план по размещению предупреждений на упаковках вакцин от COVID-19 координирует Винай Прасад, главный медицинский и научный сотрудник FDA и директор Центра оценки и исследований биологических препаратов этого агентства.

    Издание отмечает, что план еще не утвержден и может измениться.

    Лента новостей