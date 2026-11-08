В Грузии азербайджанские дипломаты почтили память Гейдара Алиева в День Победы

Чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Грузии Фаиг Гулиев, сотрудники посольства, военный атташе Азербайджана в Грузии Арзу Гасанов и другие представители посетили памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в городе Рустави по случаю 8 Ноября - Дня Победы.

Как сообщает грузинское бюро Report, участники церемонии возложили цветы к памятнику Гейдару Алиеву и почтили его светлую память.

В ходе мероприятия было подчеркнуто историческое значение Победы, которая привела к восстановлению территориальной целостности и суверенитета Азербайджана.

Отмечалось, что благодаря продолжению государственной стратегии и политики национального единства, заложенных Гейдаром Алиевым, Азербайджанская армия одержала Победу в 44-дневной Отечественной войне и восстановила территориальную целостность страны.