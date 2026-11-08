Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы
    Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы

    В Грузии азербайджанские дипломаты почтили память Гейдара Алиева в День Победы

    Внешняя политика
    • 08 ноября, 2026
    • 10:22
    В Грузии азербайджанские дипломаты почтили память Гейдара Алиева в День Победы

    Чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Грузии Фаиг Гулиев, сотрудники посольства, военный атташе Азербайджана в Грузии Арзу Гасанов и другие представители посетили памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в городе Рустави по случаю 8 Ноября - Дня Победы.

    Как сообщает грузинское бюро Report, участники церемонии возложили цветы к памятнику Гейдару Алиеву и почтили его светлую память.

    В ходе мероприятия было подчеркнуто историческое значение Победы, которая привела к восстановлению территориальной целостности и суверенитета Азербайджана.

    Отмечалось, что благодаря продолжению государственной стратегии и политики национального единства, заложенных Гейдаром Алиевым, Азербайджанская армия одержала Победу в 44-дневной Отечественной войне и восстановила территориальную целостность страны.

    В Грузии азербайджанские дипломаты почтили память Гейдара Алиева в День Победы
    В Грузии азербайджанские дипломаты почтили память Гейдара Алиева в День Победы
    В Грузии азербайджанские дипломаты почтили память Гейдара Алиева в День Победы
    В Грузии азербайджанские дипломаты почтили память Гейдара Алиева в День Победы
    В Грузии азербайджанские дипломаты почтили память Гейдара Алиева в День Победы
    В Грузии азербайджанские дипломаты почтили память Гейдара Алиева в День Победы
    В Грузии азербайджанские дипломаты почтили память Гейдара Алиева в День Победы
    В Грузии азербайджанские дипломаты почтили память Гейдара Алиева в День Победы
    В Грузии азербайджанские дипломаты почтили память Гейдара Алиева в День Победы

    8 Ноября - День Победы Памятник Гейдару Алиеву Грузия
    Фото
    Zəfər Günü münasibətilə Rustavidə Heydər Əliyevin abidəsi ziyarət olunub
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    Azerbaijani diplomats in Georgia pay tribute to Heydar Aliyev on Victory Day
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