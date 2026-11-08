İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü

    Zəfər Günü münasibətilə Rustavidə Heydər Əliyevin abidəsi ziyarət olunub

    Xarici siyasət
    • 08 noyabr, 2026
    • 10:13
    Zəfər Günü münasibətilə Rustavidə Heydər Əliyevin abidəsi ziyarət olunub

    Azərbaycanın Gürcüstandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Faiq Quliyev, səfirliyin əməkdaşları, Azərbaycanın Gürcüstandakı hərbi attaşesi Arzu Həsənov və digər şəxslər 8 Noyabr - Zəfər Günü münasibətilə Rustavi şəhərində Ümummilli Lider Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət ediblər.

    "Report"un Gürcüstan bürosu xəbər verir ki, ziyarət zamanı Heydər Əliyevin abidəsi önünə gül dəstələri qoyulub, Ulu Öndərin əziz xatirəsi ehtiramla yad olunub.

    Ziyarət zamanı Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün və suverenliyinin bərpası ilə nəticələnən tarixi Zəfərin əhəmiyyəti vurğulanıb.

    Qeyd olunub ki, Heydər Əliyevin müəyyən etdiyi dövlətçilik strategiyası və milli birlik siyasətinin davamı olaraq Azərbaycan Ordusu 44 günlük Vətən müharibəsində qazandığı Zəfərlə ərazi bütövlüyünü bərpa edib.

    Zəfər Günü münasibətilə Rustavidə Heydər Əliyevin abidəsi ziyarət olunub
    Zəfər Günü münasibətilə Rustavidə Heydər Əliyevin abidəsi ziyarət olunub
    Zəfər Günü münasibətilə Rustavidə Heydər Əliyevin abidəsi ziyarət olunub
    Zəfər Günü münasibətilə Rustavidə Heydər Əliyevin abidəsi ziyarət olunub
    Zəfər Günü münasibətilə Rustavidə Heydər Əliyevin abidəsi ziyarət olunub
    Zəfər Günü münasibətilə Rustavidə Heydər Əliyevin abidəsi ziyarət olunub
    Zəfər Günü münasibətilə Rustavidə Heydər Əliyevin abidəsi ziyarət olunub
    Zəfər Günü münasibətilə Rustavidə Heydər Əliyevin abidəsi ziyarət olunub
    Zəfər Günü münasibətilə Rustavidə Heydər Əliyevin abidəsi ziyarət olunub

    Faiq Quliyev 8 Noyabr - Zəfər Günü Zəfərə gedən yol Gürcüstan
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