В городе Ургенч будет создан Центр дружбы Азербайджан-Узбекистан

В узбекском городе Ургенч будет создан Центр дружбы Азербайджан-Узбекистан.

В узбекском городе Ургенч будет создан Центр дружбы Азербайджан-Узбекистан.

Как сообщает Report, 25-26 октября в Ташкентской и Хорезмской областях Узбекистана пройдет "Неделя азербайджанской культуры и поэзии" при организации Азербайджанского культурного центра имени Гейдара Алиева.

В рамках мероприятия Центру дружбы будет передана в дар коллекция книг по истории и литературе Азербайджана.

Кроме того, в создаваемом Центре будут организованы различные выставки, уголки, посвященные азербайджано-узбекской дружбе, встречам глав государств Ильхама Алиева и Шавката Мирзиёева, азербайджанской государственности, истории, культуре, литературе.