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В городе Ургенч будет создан Центр дружбы Азербайджан-Узбекистан

В городе Ургенч будет создан Центр дружбы Азербайджан-Узбекистан В узбекском городе Ургенч будет создан Центр дружбы Азербайджан-Узбекистан.
Внешняя политика
23 октября 2023 г. 12:27
В городе Ургенч будет создан Центр дружбы Азербайджан-Узбекистан

В узбекском городе Ургенч будет создан Центр дружбы Азербайджан-Узбекистан.

Как сообщает Report, 25-26 октября в Ташкентской и Хорезмской областях Узбекистана пройдет "Неделя азербайджанской культуры и поэзии" при организации Азербайджанского культурного центра имени Гейдара Алиева.

В рамках мероприятия Центру дружбы будет передана в дар коллекция книг по истории и литературе Азербайджана.

Кроме того, в создаваемом Центре будут организованы различные выставки, уголки, посвященные азербайджано-узбекской дружбе, встречам глав государств Ильхама Алиева и Шавката Мирзиёева, азербайджанской государственности, истории, культуре, литературе.

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Версия на азербайджанском языке Özbəkistanda Azərbaycanla dostluq mərkəzi yaradılacaq

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