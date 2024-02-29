О нас

В Германии завершился первый день азербайджано-армянских переговоров

В Германии завершился первый день азербайджано-армянских переговоров Главы внешнеполитических ведомств Армении Арарат Мирзоян, Германии Анналена Бербок и Азербайджана Джейхун Байрамов обсудили в Берлине армяно-азербайджанское урегулирование.
Внешняя политика
29 февраля 2024 г. 02:47
В Германии завершился первый день азербайджано-армянских переговоров

Главы внешнеполитических ведомств Азербайджана Джейхун Байрамов, Армении Арарат Мирзоян и Германии Анналена Бербок обсудили в Берлине армяно-азербайджанское урегулирование.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба МИД Армении.

"В Берлине состоялась трехсторонняя встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова, министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна и министра иностранных дел Германии Анналены Бербок. Были обсуждены вопросы процесса урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном. Министр Мирзоян выразил благодарность немецкой стороне за проведение встречи и переговоров", - говорится в сообщении.

После трехсторонней встречи Д.Байрамов и А.Мирзоян провели переговоры в двустороннем формате, отмечается в релизе. Согласно договоренности, обсуждения продолжатся 29 февраля.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Almaniyada Azərbaycan-Ermənistan danışıqlarının birinci günü başa çatıb

Самое важное

Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам XII азербайджано-российского межрегионального форума
Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам XII азербайджано-российского межрегионального форума
28 февраля 2024 г. 23:24
Армяне полностью разрушили кладбище села Малыбейли
ВидеоАрмяне полностью разрушили кладбище села Малыбейли
28 февраля 2024 г. 12:46
Король Нидерландов поздравил президента Ильхама Алиева
Король Нидерландов поздравил президента Ильхама Алиева
27 февраля 2024 г. 18:47
Президент заложил фундамент мемориала жертвам Ходжалинского геноцида и встретился с представителями общественности района
ФотоПрезидент заложил фундамент мемориала жертвам Ходжалинского геноцида и встретился с представителями общественности района
26 февраля 2024 г. 22:23
Ильхам Алиев позвонил Реджепу Тайипу Эрдогану
Ильхам Алиев позвонил Реджепу Тайипу Эрдогану
26 февраля 2024 г. 20:39
Репортаж из Ходжалы спустя 32 года после страшной трагедии
ФотоРепортаж из Ходжалы спустя 32 года после страшной трагедии
26 февраля 2024 г. 11:35
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с 32-й годовщиной Ходжалинского геноцида
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с 32-й годовщиной Ходжалинского геноцида
25 февраля 2024 г. 21:06

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi