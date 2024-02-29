В Германии завершился первый день азербайджано-армянских переговоров

Главы внешнеполитических ведомств Армении Арарат Мирзоян, Германии Анналена Бербок и Азербайджана Джейхун Байрамов обсудили в Берлине армяно-азербайджанское урегулирование.

Главы внешнеполитических ведомств Азербайджана Джейхун Байрамов, Армении Арарат Мирзоян и Германии Анналена Бербок обсудили в Берлине армяно-азербайджанское урегулирование.

Как передает Report , об этом сообщает пресс-служба МИД Армении.

"В Берлине состоялась трехсторонняя встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова, министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна и министра иностранных дел Германии Анналены Бербок. Были обсуждены вопросы процесса урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном. Министр Мирзоян выразил благодарность немецкой стороне за проведение встречи и переговоров", - говорится в сообщении.

После трехсторонней встречи Д.Байрамов и А.Мирзоян провели переговоры в двустороннем формате, отмечается в релизе. Согласно договоренности, обсуждения продолжатся 29 февраля.