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В Генпрокуратуре обсудили выборы с главой миссии БДИПЧ ОБСЕ  

В Генпрокуратуре обсудили выборы с главой миссии БДИПЧ ОБСЕ   Первый заместитель генерального прокурора Азербайджана Эльчин Мамедов встретился с главой миссии БДИПЧ ОБСЕ по наблюдению за парламентскими выборами Дитмиром Бушати.
Внешняя политика
24 августа 2024 г. 16:58
В Генпрокуратуре обсудили выборы с главой миссии БДИПЧ ОБСЕ  

Первый заместитель генерального прокурора Азербайджана Эльчин Мамедов встретился с главой миссии БДИПЧ ОБСЕ по наблюдению за парламентскими выборами Дитмиром Бушати.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Эльчин Мамедов проинформировал гостей о создании рабочей группы на основании распоряжения Генерального прокурора Азербайджана с целью обеспечения оперативности в расследовании правонарушений на предстоящих выборах, а также координации с соответствующими структурами, рассказал об ее эффективной деятельности и задачах, стоящих перед органами прокуратуры.

Дитмир Бушати, говоря о важности встреч, которые он провел во время пребывания в стране, подчеркнул важность своевременной правовой оценки жалоб, связанных с выборами. Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan Prosecutor General's Office, head of OSCE/ODIHR mission mull elections
Версия на азербайджанском языке ФотоBaş prokurorluqda ATƏT DTİHB-nin Seçki Müşahidə Missiyasının rəhbəri ilə fikir mübadiləsi aparılıb

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