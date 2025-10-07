Президент Ильхам Алиев выступает на саммите ОТГ в Габале - ПРЯМОЙ ЭФИР + ОБНОВЛЕНИЕ-2

В Габале проходит 12-й саммит лидеров Организации тюркских государств (ОТГ).

Как сообщает Report, президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев выступает на мероприятии.

Президент Ильхам Алиев встретил глав государств и правительств, участвующих в 12-м саммите лидеров Организации тюркских государств (ОТГ) в Габале.

Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента.

В Габале стартовал 12-й саммит лидеров Организации тюркских государств (ОТГ).

Как сообщает Report, президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встречает глав государств и правительств, участвующих в саммите.