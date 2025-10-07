Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    Президент Ильхам Алиев выступает на саммите ОТГ в Габале - ПРЯМОЙ ЭФИР + ОБНОВЛЕНИЕ-2

    Внешняя политика
    • 07 октября, 2025
    • 13:21
    В Габале проходит 12-й саммит лидеров Организации тюркских государств (ОТГ).

    Как сообщает Report, президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев выступает на мероприятии.

    В Габале стартовал 12-й саммит лидеров Организации тюркских государств (ОТГ).

    Как сообщает Report, президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встречает глав государств и правительств, участвующих в саммите.

