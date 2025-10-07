Qəbələdə TDT Dövlət Başçıları Şurasının Zirvə Görüşündə Prezident İlham Əliyev çıxış edib - YENİLƏNİB-3

İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı
    • 07 oktyabr, 2025
    • 13:39
    Qəbələdə Türk Dövlətləri Təşkilatının (TDT) Dövlət Başçıları Şurasının 12-ci Zirvə Görüşündə AzərbaycanPrezidenti İlham Əliyev tədbirdə çıxış edib.

    "Report" xəbər verir ki, məlumatı Prezidentin Mətbuat Xidməti yayıb.

    Dövlət və hökumət başçıları birgə foto çəkdirdilər.

    Президент Ильхам Алиев выступил на саммите ОТГ в Габале - ОБНОВЛЕНО-3
    President Ilham Aliyev welcomed Heads of State and Government participating in 12th Summit of OTS Council of Heads of State in Gabala

