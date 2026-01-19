В Ереване отметили прогресс в армяно-азербайджанских и армяно-турецких отношениях

В Ереване положительно оценивают динамику армяно-азербайджанских и армяно-турецких отношений.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил заместитель председателя национального собрания Армении Рубен Рубинян на брифинге для журналистов.

"В целом, я думаю, что все процессы движутся в позитивном направлении, и мы уже видим некоторые результаты, и мы еще увидим некоторые результаты", - заявил он.

Он отметил, что в Ереване удовлетворены темпами и результатами как армяно-азербайджанского, так и армяно-турецкого процессов, однако подчеркнул, что в их позиции ничего не изменилось.

"Процесс нормализации армяно-турецких отношений и армяно-азербайджанский процесс - это разные процессы, но, естественно, поскольку мы находимся в одном регионе, они могут взаимодействовать друг с другом", - сказал Рубинян.

По его словам, прогресс в нормализации отношений между Арменией и Турцией не только не навредит армяно-азербайджанскому процессу, но и может придать ему новый импульс. При этом он подчеркнул, что в отношениях с Турцией уже наблюдается существенный прогресс: "Нельзя не отметить огромный прогресс в этом процессе: декларация о мире от 8 августа, по крайней мере частичное снятие блокады железной дороги и так далее", - отметил заместитель спикера.