    В Ереване отметили прогресс в армяно-азербайджанских и армяно-турецких отношениях

    Внешняя политика
    • 19 января, 2026
    • 13:36
    В Ереване положительно оценивают динамику армяно-азербайджанских и армяно-турецких отношений.

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил заместитель председателя национального собрания Армении Рубен Рубинян на брифинге для журналистов.

    "В целом, я думаю, что все процессы движутся в позитивном направлении, и мы уже видим некоторые результаты, и мы еще увидим некоторые результаты", - заявил он.

    Он отметил, что в Ереване удовлетворены темпами и результатами как армяно-азербайджанского, так и армяно-турецкого процессов, однако подчеркнул, что в их позиции ничего не изменилось.

    "Процесс нормализации армяно-турецких отношений и армяно-азербайджанский процесс - это разные процессы, но, естественно, поскольку мы находимся в одном регионе, они могут взаимодействовать друг с другом", - сказал Рубинян.

    По его словам, прогресс в нормализации отношений между Арменией и Турцией не только не навредит армяно-азербайджанскому процессу, но и может придать ему новый импульс. При этом он подчеркнул, что в отношениях с Турцией уже наблюдается существенный прогресс: "Нельзя не отметить огромный прогресс в этом процессе: декларация о мире от 8 августа, по крайней мере частичное снятие блокады железной дороги и так далее", - отметил заместитель спикера.

    Армения Азербайджан Рубен Рубинян Турция нормализация отношений мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    İrəvanda Azərbaycan və Türkiyə ilə münasibətlərdə irəliləyiş olduğunu düşünürlər
    Yerevan highlights progress in Armenian-Azerbaijani and Armenian-Turkish relations

