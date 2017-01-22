В Эр-Рияде почтили светлую память жертв 20 Января

Баку. 22 января. REPORT.AZ/ В Посольстве Азербайджана в Королевстве Саудовская Аравия состоялось траурное мероприятие, посвященное 27-й годовщине трагедии 20 Января.

Как сообщили Report в дипломатическом представительстве, в мероприятии приняли участие сотрудники Посольства, зарубежные гости, интеллигенция, бизнесмены, а также наши соотечественники, проживающие в Саудовской Аравии.

Вначале минутой молчания была почтена светлая память шехидов, погибших во имя независимости нашей Родины.

Затем посол Расим Рзаев дал подробную информацию о трагедии, учиненной Советскими войсками 20 января 1990 года в Азербайджане, и преступлениях, совершенных по отношению к мирным гражданам, вышедшим на улицы ради независимости Азербайджана. Расим Рзаев сообщил, что руководивший СССР в 1985 году Михаил Горбачев оказал поддержку армянским националистам, жившим с мечтой об отделении Нагорного Карабаха от Азербайджана и создании «Великой Армении». Дипломат отметил, что шокирующие события 1988 года вокруг Нагорного Карабаха и политика двойных стандартов привели к протесту нашего народа.

Посол Р.Рзаев подчеркнул, что общенациональный лидер Гейдар Алиев, прибыв в постоянное представительство Азербайджана в Москве, раскрыл журналистам на пресс-конференции замыслы грязной политики М.Горбачева. Основываясь на обвинительных фактах, Г.Алиев довел до сведения мировой общественности главную цель событий 20 Января.

Далее сотрудники Посольства - 1-й секретарь Мехди Абдуллаев и 3-й секретарь Имран Садыхов, а также Яшар Велиев и другие соотечественники, проживающие в Саудовской Аравии, поделились своими мыслями и соображениями о кровавых событиях 20 Января. В выступлениях было отмечено, что, ведущий решительную борьбу на пути справедливости азербайджанский народ, выразил свою народную волю, с упорством встав лицом к лицу с советскими танками. Признательный азербайджанский народ всегда будет высоко чтить светлую память героических сыновей и дочерей, отдавших свои жизни.

2-й секретарь Посольства Эльвин Халилли зачитал Заявление Уполномоченного по правам человека Азербайджанской Республики в связи с 27-й годовщиной трагедии 20 Января 1990 года.

После официальной части участники мероприятия ознакомились с размещенными в Посольстве фотоматериалами, отражающими ужасы Кровавого Января.

В связи с днем поминовения шехидов - 20 Января Заявление Уполномоченного по правам человека Азербайджанской Республики было направлено в МИД Саудовской Аравии, Бахрейна и Омана, а также было распространено в Организации Исламского Сотрудничества, распложенной в Джидде.

В связи с 27-й годовщиной событий 20 Января в газете Саудовской Аравии «Эр-Рияд» и на ее электронной странице на арабском и английском языках была опубликована статья посла Расима Рзаева.