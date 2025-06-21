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В Эфиопии при поддержке Азербайджана открылся аналог центра "ASAN xidmət"

В Эфиопии при поддержке Азербайджана открылся аналог центра "ASAN xidmət" 09:38 Председатель Государственного агентства по обслуживанию граждан и социальным инновациям при президенте Азербайджана Ульви Мехдиев совершил визит в Эфиопию.
Внешняя политика
21 июня 2025 г. 10:05
В Эфиопии при поддержке Азербайджана открылся аналог центра ASAN xidmət

Председатель Государственного агентства по обслуживанию граждан и социальным инновациям при президенте Азербайджана Ульви Мехдиев совершил визит в Эфиопию.

Как сообщили Report ведомстве, в рамках визита состоялась официальная презентация центра государственных услуг "MESOB", созданного на основе модели "ASAN xidmət".

Азербайджанскую делегацию сопровождали руководитель Комиссии государственной службы Эфиопии и государственный министр офиса премьер-министра. Также в официальной презентации принял участие посол Азербайджана в Эфиопии Руслан Насибов.

В восьмиэтажном центре "MESOB" в Аддис-Абебе на пилотном этапе предоставляется в общей сложности более 120 услуг около 20 государственных учреждений и ряда частных организаций Эфиопии. Инфраструктура центра включает в себя столы обслуживания, информационные пункты, залы ожидания, точки самообслуживания, колл-центр и детский уголок.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanın dəstəyi ilə Efiopiyada "ASAN xidmət" mərkəzi açılıb

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