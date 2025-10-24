Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет SOCGOV 2025
    Внешняя политика
    • 24 октября, 2025
    • 21:22
    В Душанбе обсудили развитие стратегического партнерства между Таджикистаном и Азербайджаном

    Сегодня председатель Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан Фаттохиддин Идизода встретился с чрезвычайным и полномочным послом Азербайджана в Душанбе Алимирзамином Аскеровым.

    Как сообщает Report, в ходе встречи было отмечено, что с момента установления дипломатических отношений между двумя странами в 1992 году двустороннее сотрудничество значительно продвинулось и достигло уровня стратегического партнерства.

    Ф. Идизода подчеркнул, что отношения между Таджикистаном и Азербайджаном основаны почти на 94 международных соглашениях межгосударственного, межправительственного и межведомственного характера, что способствует эффективной реализации дипломатических усилий сторон.

    Он отметил, что достигнутые успехи стали возможными благодаря дружеским отношениям и политической воле Президента Республики Таджикистан, Лидера нации Эмомали Рахмона, и Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

    По словам председателя парламента, важным документом, придающим новый импульс развитию двусторонних отношений, стала Декларация о стратегическом партнерстве между Таджикистаном и Азербайджаном, подписанная 23 мая 2024 года в ходе государственного визита Эмомали Рахмона в Азербайджан.

    Ф. Идизода отметил, что Маджлиси намояндагон намерен и далее содействовать укреплению партнерства между странами, а также выступать за расширение сотрудничества в рамках международных организаций, включая ООН, ОБСЕ, СНГ, ТРАСЕКА, ОИК и ЭКО.

    Он подчеркнул, что парламентарии обеих стран могут внести весомый вклад в развитие экономических, гуманитарных и культурных связей, в том числе через принятие законов и ратификацию международных соглашений.

    По словам Ф. Идизоды, обмен опытом между законодательными органами Таджикистана и Азербайджана выгоден для обеих сторон и способствует совершенствованию парламентской деятельности.

