İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi SOCGOV 2025
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi SOCGOV 2025

    Azərbaycan səfiri Tacikistan parlamentinin Nümayəndələr Palatasının sədri ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    • 24 oktyabr, 2025
    • 21:30
    Azərbaycan səfiri Tacikistan parlamentinin Nümayəndələr Palatasının sədri ilə görüşüb

    Bu gün Tacikistan Respublikası Ali Məclisinin nümayəndələr palatasının sədri Fayzali İdizoda Azərbaycan Respublikasının Tacikistan Respublikasındakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Əlimirzamin Əskərov ilə görüşüb.

    Bu barədə "Report" Tacikistan Ali Məclisi Milli Məclisinin mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir.

    Bildirilib ki, 1992-ci ildə ölkələrimiz arasında diplomatik münasibətlər qurulandan indiyədək əlaqələr xeyli irəliləyib. Qeyd olunub ki, Tacikistan-Azərbaycan münasibətləri adi münasibətlərdən strateji tərəfdaşlığa çevrilib.

    Fayzali İdizoda vurğulayıb ki, ölkələrimiz arasında münasibətlər dövlətlərarası, hökumətlərarası, idarələrarası xarakterli demək olar ki, 94 beynəlxalq müqaviləyə əsaslanır ki, bu da öz növbəsində tərəflərin diplomatik səylərinin səmərəliliyini təmin edir.

    "Əsas sənədlərin, xüsusilə Tacikistan Respublikasının Prezidenti Emoməli Rəhmonun 2024-cü il mayın 23-də Azərbaycana dövlət səfəri zamanı imzalanmış və iki ölkə arasında uzunmüddətli münasibətlərin inkişafına əlavə təkan verən Tacikistan Respublikası ilə Azərbaycan Respublikası arasında strateji tərəfdaşlıq haqqında Bəyannamənin rolu və əhəmiyyəti xüsusi qeyd edilməlidir.

    Biz regional əməkdaşlığın, xüsusən də beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində genişlənməsini, dərinləşməsini və möhkəmlənməsini dəstəkləyirik. Bu baxımdan BMT, Parlamentlərarası İttifaq, ATƏT, MDB, TRASEKA, İƏT və digər beynəlxalq və regional təşkilatlar çərçivəsində əlaqələrimizin səmərəliliyinin artırılması istiqamətində vahid mövqedən çıxış etməyi vacib hesab edirik.

    Ölkələrimizin parlamentariləri xüsusilə qanunvericilik aktlarının qəbulu və beynəlxalq müqavilələrin ratifikasiyası yolu ilə iqtisadi, ticarət, humanitar, mədəni və digər sahələrdə əlaqələrin inkişafına töhfə verə bilərlər".

    Tacikistan Azərbaycan
    В Душанбе обсудили развитие стратегического партнерства между Таджикистаном и Азербайджаном

    Son xəbərlər

    22:47

    "Alaska Airlines" "İT" sistemindəki nasazlıq səbəbindən uçuşları dayandırıb

    Digər ölkələr
    22:32

    Azərbaycan millisinin baş məşqçisi: "Xarakter göstərən komandamıza təşəkkür edirəm"

    Futbol
    22:26

    Hokkaydo sahillərində 5,8 bal gücündə zəlzələ qeydə alınıb

    Digər ölkələr
    22:17

    Türkiyədə qanunsuz miqrantları daşıyan qayıq batıb, 17 nəfər ölüb - YENİLƏNİB-2

    Region
    22:09
    Foto

    Şəkidə Şimal-Qərb bölgəsi üzrə cüdo birinciliyi keçirilib

    Fərdi
    22:08
    Foto

    Ankarada Azərbaycanın iqtisadi imkanları barədə  türkiyəli investorlara məlumat verilib

    Xarici siyasət
    21:52
    Foto

    Qara dəniz regionunda süni intellektin rolu müzakirə edilib

    Milli Məclis
    21:42

    Gürcüstan Azərbaycandan 66 mln. dollarlıq neft və neft məhsulları idxal edib

    Energetika
    21:36

    Gürcüstanla Rumıniya Qara dəniz üzərindən sualtı elektrik kabeli üzrə əməkdaşlıq memorandumu imzalayıb

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti