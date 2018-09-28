В Душанбе началось заседание Совета глав государств СНГ

Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ В городе Душанбе (Таджикистан) началось заседание Совета глав государств Содружества Независимых Государств (СНГ).

Как сообщает Report, главы государств СНГ сначала проводят встречу в узком формате, в ходе которой обменяются мнениями о взаимодействии в рамках СНГ, а также обсудят вопросы о председательстве в Содружестве, дате и месте проведения очередного заседания Совета глав государств СНГ.

В ходе заседания в расширенном составе предполагается рассмотреть комплекс вопросов, направленных на дальнейшее развитие сотрудничества по ключевым направлениям деятельности организации.

На заседании принимает участие президент Азербайджана Ильхам Алиев.