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    В Душанбе началось заседание Совета глав государств СНГ

    На заседании принимает участие президент Азербайджана Ильхам Алиев

    Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ В городе Душанбе (Таджикистан)  началось заседание Совета глав государств Содружества Независимых Государств (СНГ).

    Как сообщает Report, главы государств СНГ сначала проводят встречу в узком формате, в ходе которой  обменяются  мнениями о взаимодействии в рамках СНГ, а также обсудят  вопросы о председательстве в Содружестве, дате и месте проведения очередного заседания Совета глав государств СНГ.

    В ходе заседания в расширенном составе предполагается рассмотреть комплекс вопросов, направленных на дальнейшее развитие сотрудничества по ключевым направлениям деятельности организации. 

    На заседании принимает участие президент Азербайджана Ильхам Алиев.

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