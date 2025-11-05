Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    В Бухаресте прошло мероприятие по случаю Дня Победы Азербайджана

    • 05 ноября, 2025
    • 15:35
    В Бухаресте прошло мероприятие по случаю Дня Победы Азербайджана

    В столице Румынии Бухаресте при организации посольства Азербайджана состоялось мероприятие, посвященное 8 ноября - Дню Победы.

    Как сообщает Report, на приеме присутствовали представители румынских государственных структур, депутаты парламента, главы дипломатических миссий, а также азербайджанская диаспора.

    Посол Азербайджана в Румынии Гудси Османов подчеркнул, что День Победы символизирует национальную гордость и единство азербайджанского народа, а также отметил значение мирной декларации, подписанной между Азербайджаном и Арменией при участии президента США в августе этого года.

    Выступившие на мероприятии представители Румынии и Турции высоко оценили роль Азербайджана в укреплении стабильности и мира на Южном Кавказе, отметив, что историческая победа 2020 года стала источником гордости для всего тюркского мира.

    Путь к Победе День Победы Азербайджана Румыния посольство Азербайджана Гудси Османов
