В Брюсселе обсуждены вопросы возвращения западных азербайджанцев

В Брюсселе по инициативе Общественного объединения женщин-реформаторов и инноваций (ООЖРИ) состоялась международная конференция под названием "Returning home and regional peace" – "Возвращение домой и региональный мир", посвященная обсуждениям правовых и других аспектов возвращения западных азербайджанцев.

Как сообщает Report, в конференции приняли участие представители аналитических центров, международных организаций, неправительственных структур, действующих в Брюсселе, а также общественно-политические деятели.

Участники обсудили вопросы добровольной репатриации беженцев и вынужденных переселенцев на родину, поддержку их реинтеграции, реализацию трудовых и образовательных инициатив для лиц, нуждающихся в международной защите, а также перспективы реализации права западных азербайджанцев на возвращение на свои родные земли. Отдельное внимание было уделено возможной роли Европейского Союза, ООН и других международных структур в этом процессе. В мероприятии принял участие представитель Посольства Азербайджана в Бельгии Субхан Рахимли.

В своем вступительном выступлении руководитель ООЖРИ Вусаля Гусейнли отметила, что проведение конференции именно в Брюсселе - политическом центре Европы и столице Бельгии - направлено на привлечение внимания европейских аналитических и общественно-политических кругов к вопросам добровольной репатриации и возвращения западных азербайджанцев на родину.

Она подчеркнула, что при обсуждении тем, связанных с репатриацией беженцев и вынужденных переселенцев, реализация права западных азербайджанцев на возвращение должна быть неотъемлемой частью повестки. По ее словам, международные организации должны проявлять большую активность в этом направлении и исключить любые формы дискриминации.