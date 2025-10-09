Ильхам Алиев III Игры СНГ Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность
    В Брюсселе обсуждены вопросы возвращения западных азербайджанцев

    Внешняя политика
    • 09 октября, 2025
    • 18:22
    В Брюсселе обсуждены вопросы возвращения западных азербайджанцев

    В Брюсселе по инициативе Общественного объединения женщин-реформаторов и инноваций (ООЖРИ) состоялась международная конференция под названием "Returning home and regional peace" – "Возвращение домой и региональный мир", посвященная обсуждениям правовых и других аспектов возвращения западных азербайджанцев.

    Как сообщает Report, в конференции приняли участие представители аналитических центров, международных организаций, неправительственных структур, действующих в Брюсселе, а также общественно-политические деятели.

    Участники обсудили вопросы добровольной репатриации беженцев и вынужденных переселенцев на родину, поддержку их реинтеграции, реализацию трудовых и образовательных инициатив для лиц, нуждающихся в международной защите, а также перспективы реализации права западных азербайджанцев на возвращение на свои родные земли. Отдельное внимание было уделено возможной роли Европейского Союза, ООН и других международных структур в этом процессе. В мероприятии принял участие представитель Посольства Азербайджана в Бельгии Субхан Рахимли.

    В своем вступительном выступлении руководитель ООЖРИ Вусаля Гусейнли отметила, что проведение конференции именно в Брюсселе - политическом центре Европы и столице Бельгии - направлено на привлечение внимания европейских аналитических и общественно-политических кругов к вопросам добровольной репатриации и возвращения западных азербайджанцев на родину.

    Она подчеркнула, что при обсуждении тем, связанных с репатриацией беженцев и вынужденных переселенцев, реализация права западных азербайджанцев на возвращение должна быть неотъемлемой частью повестки. По ее словам, международные организации должны проявлять большую активность в этом направлении и исключить любые формы дискриминации.

    Brüsseldə Qərbi azərbaycanlıların qayıdışı məsələləri müzakirə olunub

    
    

    

