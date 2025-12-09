В Братиславе между Азербайджаном и Словакией подписаны пять документов
- 09 декабря, 2025
- 15:22
9 декабря в рамках официального визита президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Словацкую Республику между двумя странами был подписан ряд документов.
Как сообщает корреспондент Report из Словакии, подписаны следующие документы:
- "Меморандум о взаимопонимании между Министерством иностранных дел Азербайджанской Республики и Министерством иностранных и европейских дел Словацкой Республики по сотрудничеству в консульской сфере";
- "Меморандум о взаимопонимании между Агентством пищевой безопасности Азербайджанской Республики и Государственным ветеринарным и продовольственным управлением Словацкой Республики по сотрудничеству в сфере здоровья животных и пищевой безопасности";
- "Протокол о намерениях по сотрудничеству между Министерством оборонной промышленности Азербайджанской Республики и Министерством обороны Словацкой Республики";
- "Меморандум о взаимопонимании между Министерством культуры Азербайджанской Республики и Министерством культуры Словацкой Республики";
- "Меморандум о взаимопонимании между Агентством развития малого и среднего бизнеса Азербайджанской Республики и Торгово-промышленной палатой Словацкой Республики".