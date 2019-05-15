​В Батуми проходят заседания комитетов ПА ОЧЕС

В столице Аджарском Автономной Республики Грузии, Батуми, проходят заседания комитетов Парламентской ассамблеи Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС).

Как сообщает грузинское бюро Report, информацию об этом распространила администрация правительства автономной республики.

Участвующий на заседании глава правительства АР Аджария Торнике Рижвадзе сказал, что для Грузии важно сотрудничество в рамках формата ОЧЕС: "Грузия - один из учредителей и активных участников Организации черноморского экономического сотрудничества. Мы придаем большое значение усилению стабильности в регионе и региональному сотрудничеству в регионе Черного моря".

Руководитель правительства особо отметил важность поддержки партнерскими странами территориальной целостности Грузии: "Наша основная стратегическая цель – восстановить территориальную целостность страны. Я выражаю благодарность странам-членам ОЧЕС за категорическую поддержку".

В комитетских заседаниях, которые продлятся и завтра, участвуют также генсек ПА ОЧЕС Асаф Гаджиев, вице-президент, руководитель делегации в ПА Грузии Отар Данелиа и другие официальные лица.

В заседаниях, на которых обсуждаются вопросы политики, экономики, торговли, окружающей среды в регионе Черного моря, в целом участвуют 40 депутатов из 9 стран.