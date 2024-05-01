В Баку завершился первый день VI Всемирного форума по межкультурному диалогу

В Баку завершился первый день VI Всемирного форума по межкультурному диалогу.

В Баку завершился первый день VI Всемирного форума по межкультурному диалогу.

Как сообщает Report, в ходе последней на сегодня пленарной сессии участники мероприятия обсудили тему построения доверия через межконфессиональный диалог.

На открытии этой пленарной сессии выступили председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) Аллахшукюр Пашазаде и верховный представитель Альянса цивилизаций ООН Мигель Анхель Моратинос.

VI Всемирный форум по межкультурному диалогу организован правительством Азербайджана в партнерстве с ЮНЕСКО, Альянсом цивилизаций ООН, Всемирной туристской организацией и ИСЕСКО. В нем принимают участие 700 высоких гостей, представляющих более 100 стран мира.

Государственные деятели высокого уровня, руководители парламентов, религиозные лидеры, ученые, журналисты, – представители различных этнических, языковых и культурных групп собрались в Баку, чтобы посредством конструктивного диалога внести вклад в продвижение мира и глобальной безопасности.

В рамках трехдневного форума планируется проведение 4-х сессий и 12 панельных дискуссий. Темы обсуждаемых вопросов охватят образование, молодежную политику, изменение климата, искусственный интеллект, охрану культурного наследия, незаконную миграцию и др.

Напомним, что Всемирный форум по межкультурному диалогу, считающийся составной частью инициированного президентом Ильхамом Алиевым в 2008 году "Бакинского процесса" по межкультурному диалогу, впервые был организован в Баку в 2011 году, последующие форумы проходили в 2013, 2015, 2017 и 2019 годах. За минувший период география форума значительно расширилась, увеличилось число стран и структур, участвующих в мероприятии. В форуме в общей сложности приняли участие более 10 тысяч делегатов – официальные лица правительств, руководители и представители международных организаций и институтов. В то же время в рамках форума было организовано более 200 мероприятий различного формата и масштаба, пленарных и панельных обсуждений, презентаций. Обсуждения, проведенные в рамках пяти предыдущих форумов, в центре внимания которых находились вызовы, беспокоящие человечество, принятые документы стали руководством для международных организаций, и "Бакинский процесс" был принят в качестве важной платформы по межкультурному диалогу.