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    В Барселоне обсудят возможности укрепления сотрудничества между странами нового Шелкового Пути

    Форум продлится до 9 июля

    Баку. 5 июля. REPORT.AZ/ В Барселоне сегодня начинает свою работу 28-я по счету ежегодная сессия Форума Кранс Монтана.

    Как сообщает Report со ссылкой на сайт форума, в этот раз основной темой мероприятия является сотрудничество стран, расположенных на маршруте нового Шелкового Пути.

    На мероприятии ожидается участие должностных лиц, представителей гражданского общества, экспертов, экономистов из стран Средиземноморья, Ближнего Востока и Африки. Гости обсудят такие вопросы как создание благоприятных бизнес возможностей для предпринимателей, развитие проекта нового Шелкового Пути и т.д.

    Форум продлится до 9 июля.

    Новый шёлковый путь  — транспортный маршрут для перемещения грузов и пассажиров по суше из Китая в страны Европы, который проходит и через Азербайджан.

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