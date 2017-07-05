В Барселоне обсудят возможности укрепления сотрудничества между странами нового Шелкового Пути

Баку. 5 июля. REPORT.AZ/ В Барселоне сегодня начинает свою работу 28-я по счету ежегодная сессия Форума Кранс Монтана.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт форума, в этот раз основной темой мероприятия является сотрудничество стран, расположенных на маршруте нового Шелкового Пути.

На мероприятии ожидается участие должностных лиц, представителей гражданского общества, экспертов, экономистов из стран Средиземноморья, Ближнего Востока и Африки. Гости обсудят такие вопросы как создание благоприятных бизнес возможностей для предпринимателей, развитие проекта нового Шелкового Пути и т.д.

Форум продлится до 9 июля.

Новый шёлковый путь — транспортный маршрут для перемещения грузов и пассажиров по суше из Китая в страны Европы, который проходит и через Азербайджан.