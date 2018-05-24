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Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ В Баку впервые состоится международный конкурс в области космических программ и базы данных ActInSpace.

Как передает Report, об этом на пресс-конференции заявила посол Франции в Азербайджане Аурелиа Буше.

По словам дипломата, данное мероприятие поможет выявить самых талантливых и креативных участников среди 105 студентов, которые поделятся на 24 группы, чтобы в течение 24 часов представить жюри свои проекты:"Этот конкурс нацелен на поддержку современного и профессионального поколения, а также продвижение новых современных технологий, предпринимательства и укрепление связей между организациями в сфере космических технологий и гражданским обществом; построение путем командного решения проблем в сфере патентов, программного обеспечения, базы данных и космической инфраструктуры".

После того, как определится команда- победитель, они 27 июня отправятся в Тулузу для представления Азербайджана на международном финале конкурса. Конкурс организован Азербайджано-Французским университетом совместно с CNES (Национальным Центром Космических Исследований) и ESA (European Space Agency).