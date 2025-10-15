В Баку стартовала Неделя итальянской кухни

В столице Азербайджана состоялось открытие X Международной недели итальянской кухни.

Как сообщает Report, мероприятия пройдут с 14 по 20 октября при поддержке посольства Италии в Азербайджане и Итальянского торгового агентства (ITA) в Баку.

Посол Италии в Азербайджане Лука Ди Джанфранческо, выступивший на церемонии открытия с приветственной речью, отметил, что Неделя итальянской кухни проводится не только в Баку, но и во многих странах мира.

"Тема нынешнего года имеет особое значение: она объединяет три ключевых элемента – здоровье, культуру и инновации. Именно через эти аспекты итальянская кухня рассматривается как кандидат на включение в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО", - подчеркнул дипломат.

Посол напомнил, что инициатива по включению итальянской кухни в список ЮНЕСКО была выдвинута МИД и Министерством культуры Италии в 2023 году (окончательное решение ожидается в декабре 2025 года - ред).

Директор Итальянского торгового агентства (ITA) в Азербайджане Чечилия Олива (Cecilia Oliva) отметила рост торгово-экономических связей между двумя странами и подчеркнула интерес азербайджанского рынка к итальянской продукции.

В рамках Недели в Баку приглашен известный итальянский шеф-повар Роберто Черреа из ресторана Da Vittorio в Бергамо, отмеченного тремя звездами Мишлен. Этот один из самых известных в мире ресторанов итальянской кухни

На церемонии открытия он выразил признательность за возможность представить итальянскую гастрономию в Азербайджане.