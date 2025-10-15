İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu
    Bakıda İtaliya Mətbəxi Həftəsi başlayıb

    • 15 oktyabr, 2025
    • 12:46
    Bakıda İtaliya Mətbəxi Həftəsi başlayıb

    Bakıda X Beynəlxalq İtalyan Mətbəxi Həftəsinin açılışı olub.

    "Report" xəbər verir ki, tədbirlər İtaliyanın Azərbaycandakı səfirliyi və Bakıdakı İtaliya Ticarət Agentliyinin (ITA) dəstəyi ilə 14-20 oktyabr tarixlərində keçiriləcək.

    В Баку стартовала Неделя итальянской кухни

