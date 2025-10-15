Bakıda İtaliya Mətbəxi Həftəsi başlayıb
- 15 oktyabr, 2025
- 12:46
Bakıda X Beynəlxalq İtalyan Mətbəxi Həftəsinin açılışı olub.
"Report" xəbər verir ki, tədbirlər İtaliyanın Azərbaycandakı səfirliyi və Bakıdakı İtaliya Ticarət Agentliyinin (ITA) dəstəyi ilə 14-20 oktyabr tarixlərində keçiriləcək.
