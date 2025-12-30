İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Aqrar Sığorta Fondunun xeyrinə verilmiş veksellərin müddəti artırılıb

    Maliyyə
    • 30 dekabr, 2025
    • 14:55
    Aqrar Sığorta Fondunun xeyrinə verilmiş veksellərin müddəti artırılıb

    Nazirlər Kabineti "Aqrar Sığorta Fondunun Nizamnaməsi"ndə dəyişiklik edilməsi haqqında" 1 oktyabr 2020-ci il tarixli qərarında dəyişiklik edib.

    "Report" xəbər verir ki, bununla bağlı Baş nazir Əli Əsədov yeni qərar imzalayıb.

    Qərara əsasən, Maliyyə Nazirliyinin Fondun nizamnamə kapitalının ödənilməsi məqsədilə qurumun xeyrinə verdiyi 4 milyon manat məbləğində sadə faizsiz şərtli veksellərin müddəti 5 ildən 10 ilə çatdırılıb.

    Nazirlər Kabineti Aqrar Sığorta Fondu

    Son xəbərlər

    15:32

    ARDNF sığortaçı seçib

    Maliyyə
    15:28

    Kafu həmyerlisini "Milan"a məsləhət görüb

    Futbol
    15:27
    Foto

    SOCAR Rumıniyada 3 yeni yanacaqdoldurma məntəqəsini istifadəyə verib

    Energetika
    15:26

    Azərbaycanla Küveyt arasında əməkdaşlıq müzakirə olunub

    Xarici siyasət
    15:19

    "SİMA İmza"nın tərəfdaş sayı 100-ə çatıb

    İKT
    15:13

    Elgün Məhəmmədəlizadə: "Kiçik fermerlər məhsullarını bazara çatdırmaqda çətinlik çəkirlər"

    Biznes
    15:10
    Foto

    Rövşən Rzayev vətəndaş qəbulu keçirib

    Daxili siyasət
    15:05

    Azərbaycana gətirilən reaktiv mühərrik yanacaqları üçün vergi və rüsum güzəştinin müddəti 1 il uzadılıb

    Biznes
    15:03

    Özbəkistan Parlamenti Azərbaycanla sazişlərin icrasını müzakirə edib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti