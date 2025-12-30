Aqrar Sığorta Fondunun xeyrinə verilmiş veksellərin müddəti artırılıb
Maliyyə
- 30 dekabr, 2025
- 14:55
Nazirlər Kabineti "Aqrar Sığorta Fondunun Nizamnaməsi"ndə dəyişiklik edilməsi haqqında" 1 oktyabr 2020-ci il tarixli qərarında dəyişiklik edib.
"Report" xəbər verir ki, bununla bağlı Baş nazir Əli Əsədov yeni qərar imzalayıb.
Qərara əsasən, Maliyyə Nazirliyinin Fondun nizamnamə kapitalının ödənilməsi məqsədilə qurumun xeyrinə verdiyi 4 milyon manat məbləğində sadə faizsiz şərtli veksellərin müddəti 5 ildən 10 ilə çatdırılıb.
Son xəbərlər
15:32
ARDNF sığortaçı seçibMaliyyə
15:28
Kafu həmyerlisini "Milan"a məsləhət görübFutbol
15:27
Foto
SOCAR Rumıniyada 3 yeni yanacaqdoldurma məntəqəsini istifadəyə veribEnergetika
15:26
Azərbaycanla Küveyt arasında əməkdaşlıq müzakirə olunubXarici siyasət
15:19
"SİMA İmza"nın tərəfdaş sayı 100-ə çatıbİKT
15:13
Elgün Məhəmmədəlizadə: "Kiçik fermerlər məhsullarını bazara çatdırmaqda çətinlik çəkirlər"Biznes
15:10
Foto
Rövşən Rzayev vətəndaş qəbulu keçiribDaxili siyasət
15:05
Azərbaycana gətirilən reaktiv mühərrik yanacaqları üçün vergi və rüsum güzəştinin müddəti 1 il uzadılıbBiznes
15:03