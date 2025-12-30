İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Rövşən Rzayev vətəndaş qəbulu keçirib

    Daxili siyasət
    • 30 dekabr, 2025
    • 15:10
    Rövşən Rzayev vətəndaş qəbulu keçirib

    Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Rövşən Rzayev vətəndaşların növbəti qəbulunu keçirib.

    Bu barədə "Report"a komitədən məlumat verilib.

    Belə ki, qəbulda vətəndaşların müraciətləri diqqətlə dinlənilib və bildirilib ki, qaldırılan məsələlər müvafiq qaydada araşdırılacaq və qanunvericiliyə uyğun şəkildə həll ediləcəkdir.

    Komitə sədri bildirib ki, işğaldan azad edilmiş ərazilərdə bərpa işlərinə uyğun olaraq, ilk növbədə qəzalı və ağır şəraitdə yaşayan keçmiş məcburi köçkünlər mərhələli şəkildə köçürülür. Vətəndaşların müraciətləri əsasən işğaldan azad edilmiş ərazilərə qayıdış, köçürülmənin prinsipləri, sorğularda iştirak, məşğulluq, müvəqqəti məskunlaşma yerlərində mənzil-məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması, kommunal xidmətlər, status, vahid aylıq müavinət və digər sosial məsələlərə dair olub.

    Rövşən Rzayev Qaçqınkom Vətəndaş qəbulu

    Son xəbərlər

    15:32

    ARDNF sığortaçı seçib

    Maliyyə
    15:28

    Kafu həmyerlisini "Milan"a məsləhət görüb

    Futbol
    15:27
    Foto

    SOCAR Rumıniyada 3 yeni yanacaqdoldurma məntəqəsini istifadəyə verib

    Energetika
    15:26

    Azərbaycanla Küveyt arasında əməkdaşlıq müzakirə olunub

    Xarici siyasət
    15:19

    "SİMA İmza"nın tərəfdaş sayı 100-ə çatıb

    İKT
    15:13

    Elgün Məhəmmədəlizadə: "Kiçik fermerlər məhsullarını bazara çatdırmaqda çətinlik çəkirlər"

    Biznes
    15:10
    Foto

    Rövşən Rzayev vətəndaş qəbulu keçirib

    Daxili siyasət
    15:05

    Azərbaycana gətirilən reaktiv mühərrik yanacaqları üçün vergi və rüsum güzəştinin müddəti 1 il uzadılıb

    Biznes
    15:03

    Özbəkistan Parlamenti Azərbaycanla sazişlərin icrasını müzakirə edib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti