Посол: Расширение сотрудничества между Азербайджаном и НАТО принесет пользу всему Южному Кавказу

Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ В Баку состоялся семинар, посвященный партнерству Азербайджана и НАТО. Как сообщает Report, мероприятие организовано посольством Румынии в Баку, которое является координатором НАТО в Азербайджане.

В нем приняли участие послы и дипломаты из посольств стран НАТО в Баку.

Посол Румынии в Азербайджане Даниэль Кристиан Чобану подчеркнул, что у Североатлантического альянса и Азербайджана сложилось очень плодотворное сотрудничество. "НАТО и Азербайджан успешно работают над различными совместными проектами", - отметил посол.

Д. Чобану отметил, что в ходе визита, который он совершил на этой неделе в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе, был проявлен интерес НАТО в дальнейшем развитии партнерства с Азербайджаном. "Румыния, которая является второй страной в мире, признавшей независимость Азербайджана, считает, что расширение сотрудничества между Баку и Североатлантическим альянсом принесет пользу для всего региона Южного Кавказа. Азербайджан играет важную роль в усилиях Европы по диверсификации своих энергетических поставок", - заявил посол.

Участники семинара положительно оценили отношения Азербайджана и НАТО, а также перспективы их развития.