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В Баку состоялось открытие Стены Памяти павших защитников Украины

В Баку состоялось открытие Стены Памяти павших защитников Украины В Баку состоялось открытие Стены Памяти павших защитников Украины.
Внешняя политика
13 мая 2023 г. 10:35
В Баку состоялось открытие Стены Памяти павших защитников Украины

В Баку состоялось открытие Стены Памяти павших защитников Украины.

Как передает Report, со ссылкой на посольство Украины в Азербайджане, в мероприятии приняли участие семьи погибших героев, а также представители посольства Украины, украинской диаспоры, других украинских институций и сообществ украинцев в Азербайджане.

Как отмечается в сообщении, в этой связи, посольством Украины в Азербайджанской Республике устанавливается традиция проведения накануне Дня Матери ежегодных встреч с семьями павших защитников Украины.

"С начала полномасштабной вооруженной агрессии России против Украины этнические азербайджанцы, проживающие на территории Украины, решительно встали на защиту суверенитета и территориальной целостности нашего государства.

На сегодняшний день нам известны фамилии 26 азербайджанских героев, погибших освобождая нашу землю от российских оккупантов.

Посольством совместно с Торговым домом Украины в рамках реализации проекта #НашиЗащитники начата подготовка по сбору материалов для документального сериала, построенного на историях о погибших героях-азербайджанцах, отстаивавших суверенитет и территориальную целостность Украины.

Обращаемся к друзьям Украины и Азербайджана, Объединенной Диаспоре Азербайджанцев Украины, Украинской общине им.И.Франко в городе Сумгаит помочь нам собрать соответствующую информацию обо всех павших этнических азербайджанцах - защитниках Украины.

Благодарю Тамиллу Мусаеву, Али Магерамзаде, Мехрали Гасымову, Ирине Митянец, Алексею Слепцову, Лесе Керимовой и Александре Мамадзаде за активное участие и содействие в реализации упомянутого проекта и личный вклад в оказание поддержки и помощи семьям павших за Украину - Саида Хусейнова, Илькина Гаджизаде и Зии Надирова.

Отдельно выражаем слова благодарности Хикмету Джавадову и Мубаризу Асланову за помощь в сборе информации о погибших защитниках Украины.

Приглашаем всех неравнодушных присоединиться к нашему проекту. Слава Украине! Слава Азербайджану!", - говорится в сообщении.

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