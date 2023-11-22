В Баку открылся Центр труда ОИС

В Баку открылся Центр труда Организации исламского сотрудничества (ОИС).

В Баку в рамках V Конференции министров труда Организации исламского сотрудничества (ОИС) состоялось открытие Центра труда ОИС.

Как сообщает Report, мероприятие началось с чтения аятов Священного Корана.

Далее со вступительной речью выступил министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев.

Министр напомнил, что с инициативой по созданию Центра труда ОИС со штаб-квартирой в Баку выступил президент Ильхам Алиев в рамках состоявшейся 25-26 апреля 2013 года в столице Азербайджана второй конференции министров труда стран-участниц ОИС. И эта инициатива была единогласно поддержана странами-членами организации.

Основными направлениями деятельности Центра станут расширение сотрудничества стран-членов ОИС в сфере труда, занятости, социальной защиты и развития человеческого капитала, координация деятельности в сфере труда, улучшение условий труда, укрепление социального партнерства.

Генеральный секретарь ОИС Хусейн Ибрахим Таха в свою очередь заявил, что Центр труда ОИС в Баку позволит еще более укрепить сотрудничество между странами организации в области труда и социальной защиты, а также придаст дополнительный импульс для развития сотрудничества в таких сферах как экономика, образование, ИКТ.

Он выразил благодарность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за инициативу создания Центра.