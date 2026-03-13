В Баку состоялись обсуждения о будущем Африки

В рамках XIII Глобального Бакинского форума прошла панельная сессия "Африка - сегодня и завтра".

Как сообщает Report, выступивший на сессии экс-глава Европейского совета Шарль Мишель отметил, что на континенте насчитывается более 50 стран и подчеркнул необходимость расширения сотрудничества с африканскими организациями.

"Сегодня мир сталкивается с последствиями конфликтов, и ситуация уже приобрела трагический характер", - сказал он.

Бывший премьер-министр Мальты Джозеф Мускат подчеркнул, что будущее Африки зависит не только от стран самого континента: "Ошибочно полагать, что все зависит исключительно от Африки. Международное сообщество должно поддерживать эти государства".

Экс-комиссар Европейской комиссии по вопросам миграции, внутренних дел и гражданства Димитрис Аврамопулос заявил, что Африку нельзя рассматривать как колонию:

"Необходимо выстраивать сильное и всестороннее партнерство. В регион проникли различные заинтересованные круги. В Африке отсутствует солидарность, а в демократическом управлении существуют пробелы. Нужно не разделять Африку, а работать над ее развитием".

Бывший спецпосланник ООН по Сомали Ахмед ульд-Абдалла напомнил о масштабах континента:

"Африка занимает 30 млн кв. км и населена 1,3 млрд человек, при этом плотность населения составляет всего 51 человек на квадратный километр. Несмотря на это, 34 из 38 наименее развитых стран мира находятся именно в Африке, а доля континента в мировой экономике - всего 2%. Эти цифры помогают правильно оценить ситуацию. Национальное единство в Африке стало критически важным вопросом. До сих пор здесь существуют однопартийные системы, что негативно влияет на развитие. В эпоху интернета управлять людьми колониальными методами уже невозможно".

Вице-президент COP21, бывший спецпосланник Марокко по климату, высокопоставленный климатический чемпион COP22 Хакима Эль-Хаите отметила:

"Если демографические и миграционные тенденции сохранятся, к 2050 году каждый четвертый человек в мире будет африканцем. Мы обсуждали возможности цифровых инноваций на континенте. За последние десять лет достигнуты значительные результаты, но это длительный процесс. Наша цель - поддержать Африку на пути к развитию производства и индустриализации. Континент должен двигаться вперед шаг за шагом".