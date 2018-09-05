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    В Баку состоялась встреча глав МИД Азербайджана и Японии - ОБНОВЛЕНО

    Министр: Япония инвестировала в экономику Азербайджана порядка 7 млрд долларов
    © Report/Elçin Murad

    Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ "Азербайджан и Япония достигли больших результатов в вопросе развития двустороннего сотрудничества". 

    Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров на совместном брифинге по итогам встречи со своим японским коллегой Таро Коно.

    Глава МИД подчеркнул, что на сегодняшний день японский бизнес широко представлен в Азербайджане. Так, в  стране функционирует более 30 японских фирм. Кроме того, Япония инвестировала  в экономику Азербайджана порядка 7 млрд долларов, 100 миллионов из которых относятся к ненефтяному сектору.

    Эльмар Мамедъяров также отметил интерес, который проявляет Япония к таким транспортным коридорам, как Север- Юг, Восток- Запад, в которые вовлечен Азербайджан.

    *** 11:43

    В Баку проходит встреча министров иностранных дел Азербайджана и Японии Эльмара Мамедъярова и Таро Коно.

    Как передает Report, в ходе встречи министры обсудят вопросы развития двустороннего сотрудничества и актуальные проблемы международной и региональной повестки.

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