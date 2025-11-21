Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет Медиафорум D-8
    В Баку состоялась презентация Центра медиамастерства D-8

    Внешняя политика
    • 21 ноября, 2025
    • 12:58
    В Баку состоялась презентация Центра медиамастерства D-8

    В Баку состоялась презентация Центра медиамастерства D-8 (D-8 Media Excellence Center).

    Как сообщает Report, презентацию провел директор департамента международных связей и документооборота Агентства развития медиа Азербайджана Расим Багиров в рамках медиафорума D-8.

    Багиров напомнил, что Азербайджан официально присоединился к организации D-8 19 декабря 2024 года после ратификации соответствующего закона парламентом и его подписания президентом. Он подчеркнул, что Азербайджан стал первым новым членом за почти 30-летнюю историю организации.

    В ходе презентации Багиров отметил, что инициатива по созданию Центра медиамастерства D-8 была предложена Азербайджаном – как новым участником объединения. По его словам, цель центра - укрепление медийного сотрудничества между странами-участницами, координированное освещение региональных и глобальных процессов, повышение профессионального уровня журналистов и эффективная борьба с дезинформацией.

    По его словам, концепция Центра впервые была представлена 16 мая 2025 года, а затем обсуждалась на 49-м заседании Комиссии D-8 в Стамбуле. После этого состоялись два онлайн-совещания национальных координаторов, на которых учитывались комментарии и предложения стран-участниц. На основе собранных материалов готовится устав Центра, а выводы текущего медиафорума войдут в двухлетний План действий после запуска структуры.

    Багиров сообщил, что структура Центра будет включать национальных координаторов от всех стран-участниц, которые совместно с Консультативным советом (ACNC) будут определять стратегию и направления деятельности. Операционную работу возглавит исполнительный директор. Азербайджан, как инициатор, возьмет на себя расходы на сотрудничество, в то время как другие страны смогут поддерживать отдельные инициативы или привлекать внешнее финансирование.

    Ключевые направления работы Центра медиамастерства D-8 включают: обмен информацией и совместные медиа-проекты; программы повышения квалификации и тренинги; аналитические исследования и публикации; стратегические партнерства; поддержку профессиональной и ответственной журналистики; противодействие дезинформации; внедрение инновационных технологий в медиасферу.

    Расим Багиров подчеркнул, что участники форума активно вовлечены в формирование дальнейшего развития платформы, и все представленные предложения будут учтены при подготовке Плана действий на следующие два года.

    Bakıda D-8 Media Mükəmməllik Mərkəzinin təqdimatı keçirilib

    Лента новостей